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前安全雇员投诉:特斯拉工厂乱 盗窃贩毒这种事都有

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-21 15:01

前安全雇员投诉:特斯拉工厂乱 盗窃贩毒这种事都有,特斯拉 贩毒 汉森 斯纳

（原标题：Tesla ex-security employee alleges theft, drug dealing and spying）

前安全雇员投诉:特斯拉工厂乱 盗窃贩毒这种事都有


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月17日消息，据CNBC报道，特斯拉前安全部门雇员卡尔・汉森（Karl Hansen）日前向美国证券交易委员会(SEC)提起告密者申诉，指控这家电动汽车制造商对员工进行监控活动，并隐瞒了严重的原材料失窃和贩毒行为。他是第二位站出来的特斯拉前雇员。

与特斯拉前技术人员马丁・特里普(Martin Tripp)一样，汉森的诉讼由律师斯图尔特・迈斯纳(Stuart Meissner)代理。汉森周四通过迈斯纳发表声明，指控特斯拉存在下列不当行为：

――该公司没有向股东披露，在2018年上半年，价值3700万美元的铜和其他原材料被盗；

――监视雇员，特别是窃听和侵入他们的手机和电脑；

――没有向当地执法部门和美国缉毒局披露其“超级工厂”（Gigafactory）雇员可能参与了毒品走私活动；

――为了报复汉森在内部提出这些问题，特斯拉在7月中旬将其解雇；

――特斯拉首席执行官兼董事长伊隆・马斯克(Elon Musk)在接受Gizmodo采访时，曾质疑汉森的可信度。

特斯拉发言人在另一份声明中写道：“汉森提出这些指控时，受到了非常严肃的对待。他的部分说法是完全错误的，其他声明也无法证实，因此我们建议采取额外的调查措施，试图验证他从匿名来源获得的二手信息的真实性。因为我们想要确定我们做的是对的，所以我们多次尝试与汉森先生进一步接触，以了解他所声称的事情以及他在得出结论时所做的工作。他拒绝了每一次这样的尝试，到目前为止还拒绝与公司进一步沟通。令人感到奇怪的是，汉森声称他对公司内部发生的事情感到担忧，但随后却拒绝与公司接触，讨论他认为自己掌握的信息。”

迈斯纳在电子邮件中强调，汉森授权公布了他的真实姓名和案件细节。他说：“我不希望其他告密者认为是我们公开了他们的身份，甚至公开讨论他们的事情，除非他们提出要求，否则我们不会这样做。”这位律师还解释了他认为美国证券交易委员会(SEC)和特斯拉股东可能对这起诉讼感兴趣的原因。

迈斯纳继续说：“我们担心的是对股东的重大信息和遗漏，以及这些信息是否也与特斯拉的董事会共享。如果特斯拉未能报告价值3700万美元的盗窃案，显然会影响账簿和记录。这一指控可能涉及犯罪方面的问题，引起其他监管机构对窃听的关注（窃听属于犯罪行为），以及在毒品走私问题上未能与美国缉毒署和斯托里县执法机构合作。”

美国缉毒署拒绝置评。斯托里县警长办公室在一份声明中说，它不能“证实或否认正在进行的、与超级工厂有关的毒品活动调查是否真的存在”。治安官办公室承认，他们已经收到了超级工厂失窃报告，进行了调查，并将案件移交给当地的地方检察官进行起诉。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217197-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:特斯拉贩毒汉森斯纳

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