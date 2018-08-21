屡次违规？谷歌对跟踪用户信息行为进行澄清

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月17日消息，据国外媒体报道，对即使启用了禁用“历史位置”设置，用户的信息仍然被跟踪存储一事，谷歌给予了澄清，并对一个帮助页面的说明文字进行了修改。尽管此前该帮助页面提示说关闭该设置将停止跟踪，但跟踪仍在进行。

三天前，美联社调查显示，即使用户关闭了位置历史设置，谷歌几个应用程序和网站仍在存储用户位置信息。在这方面，谷歌没有改变它的位置跟踪做法。

但是谷歌的位置历史设置帮助页面指示说，“这个设置不影响设备上的其他位置服务。”该公司还承认“某些位置数据，可能作为您在搜索（Search）和地图（Maps）等其他服务上的活动的一部分而被收集。”

在此之前，该页面表示，“随着位置历史的关闭，您所去过的地方将不再被存储。”

美联社观察到，这一变化发生在当地时间周四中午，这一发现得到了当天早些时候互联网档案（Internet Archive）快照的证实。

美联社调查发现，即使位置历史被关闭，谷歌也会存储用户位置，例如，在谷歌地图（Google Maps）应用程序打开时，或者当用户在进行与位置无关的谷歌搜索时。Android手机上本地天气的自动搜索，也存储了所使用手机的位置信息。

谷歌于当地时间周四发送给美联社的一份声明表示，“我们一直在更新关于位置历史的说明文字，以使它在我们的平台和帮助中心之间更加一致和清晰。”

谷歌的这份声明与该公司几天前发给美联社的那份声明形成了鲜明对比，当时的那份声明说，在一定程度上“我们对这些工具提供了清晰的描述。”

普林斯顿计算机科学家、美国联邦通信委员会执行局前首席技术专家乔纳森・梅耶（Jonathan Mayer）表示，措辞改变是朝正确方向迈出的一步。但他说，这并不能解决谷歌以多种方式存储位置信息所造成的潜在混乱。

“使用两种截然不同的方式来控制位置数据的存储，这种想法在本质上是令人困惑的，”乔纳森・梅耶周四说，“我无法想像的是，任何重要的在线服务以一个类似方式来架构它们的位置隐私设置。”

在Facebook的一系列隐私丑闻和欧盟最近通过隐私规则之后，大型科技公司的数据处理行为正受到越来越多的关注。去年，商业新闻网站Quartz发现，即使所有的定位服务都关闭了，谷歌仍在通过收集附近手机塔台的地址来跟踪Android用户。谷歌已经改变了这种做法，并坚称自己从未记录过这些数据。

批评人士表示，谷歌之所以坚持追踪用户的位置，是因为它要提高广告收入。如果广告商想缩小广告对特定地点用户的投放范围，谷歌可以向广告商收取更多费用。

一些观察人士还指出，谷歌仍受其在2011年与联邦贸易委员会(FTC)达成的20年协议的约束。该协议要求，谷歌在消费者面前不得隐瞒和虚报保护用户隐私的方法。

美国联邦贸易委员会曾对谷歌现已停用的社交网络服务Google Buzz进行了调查，指控谷歌公开披露用户使用Gmail的具体信息。作为对这一次调查的回应，谷歌表示遵守这一长达20年有效期的协议。

一年后，谷歌因违反该协议而被罚款2250万美元，原因是对苹果Safari浏览器的一些用户信息进行了跟踪。

就是否对谷歌如何描述位置历史一事展开调查，美国联邦贸易委员会拒绝说明。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217200-1.html

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