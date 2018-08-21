魅族携手腾讯游戏成立联合实验室 打造更出色的游戏体验

8月17日，魅族携手腾讯游戏正式成立联合实验室，未来双方将在游戏领域展开免费的深度技术合作和标准化场景优化，致力于为魅友们带来更畅快的游戏体验。A7e中文科技资讯

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魅族Flyme事业部总经理周详、魅族Flyme事业部系统组经理洪汉生、腾讯无线合作开发部商务总监黄昕、腾讯互动娱乐技术运营总监洪楷等出席了此次签约仪式，并就双方合作内容进行了深入探讨。A7e中文科技资讯

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据悉，双方将联手开展游戏兼容性测试，通过腾讯SDK获得数据共享为游戏优化提供数据保障，甚至还将在游戏引擎方面进行联合优化。除此之外，双方还将针对未成年人游戏问题方面进行深度合作与探索，未来将共建游戏生态链。A7e中文科技资讯

魅族和腾讯在此前已经在游戏领域有深度合作，如魅族Flyme 与王者荣耀团队合作，在魅族 M15、15、15 Plus、魅蓝E3 四款机型上实现了多核多线程技术，整局游戏都可以稳稳的保持在60帧，让用户的游戏体验更畅快。A7e中文科技资讯

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当前，魅族Flyme已经在魅蓝Note 6上发布了魅族&腾讯游戏联合实验室优化版本，从现场公布的数据和用户的评价来看，效果显著：在王者荣耀游戏中，相较此前的用户单线程版本不足30帧的表现，魅族Flyme基于腾讯SDK优化后将魅蓝Note 6平均帧率提升至53帧。目前该Flyme 优化版本仅支持王者荣耀，预计在9月份可以支持其他腾讯主流游戏，值得玩家们期待。A7e中文科技资讯

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魅族Flyme事业部总经理周详坦言，“魅族提倡的「忘记参数」背后，Flyme系统性能优化功不可没。” 成立联合实验室后，双方的合作将更加深入和紧密。 未来魅族与腾讯的应用和系统将整体打通优化、提升体验，为用户提供极致的享受，最终实现魅族、腾讯、用户的多方共赢。A7e中文科技资讯

魅族Flyme一直以来对游戏体验的重视得到了腾讯互动娱乐技术运营总监洪楷的赞赏，尤其是游戏模式解决诸多用户痛点给他留下了深刻的印象。洪楷表示，“借助此次合作，双方将带给用户更舒适更畅快的游戏体验。” 魅族Flyme事业部系统组经理洪汉生也表示，近期内会发布Flyme升级固件，将在游戏方面的优化成果落地到更多机型，让更多的魅友享受到Flyme优化的成果，为更多用户带来更好的体验。A7e中文科技资讯

对游戏体验的共同重视，促进魅族和腾讯游戏强强联手，成立联合实验室，致力为魅友们打造更多更畅快的游戏体验。未来，随着魅族和腾讯游戏合作的深入，以及Flyme游戏模式的强力加持，Flyme 会让游戏体验更美好。A7e中文科技资讯

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