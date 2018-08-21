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ARM称其笔记本CPU性能未来两年每年提升15%

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-21 19:00

ARM称其笔记本CPU性能未来两年每年提升15%,cpu 笔记本电脑 windows 笔记本 英特尔 pc

（原标题：ARM promises 15% annual performance increases for laptop CPUs through 2020）

ARM称其笔记本CPU性能未来两年每年提升15%


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月17日，据国外媒体报道，ARM预计，其联网笔记本电脑（always-connected laptop）中央处理器（CPU）的性能在直到2020年期间将以每年15%的速度提高。该公司表示，其设计的ARM芯片将用于Windows笔记本电脑和其他设备(例如Chromebook)，与采用英特尔芯片的Windows笔记本电脑相比，采用ARM芯片的Windows笔记本电脑的性能提高得更快。

ARM营销主管伊恩・斯迈斯(Ian Smythe)在一篇博客文章中表示，该公司正在定位自己，目标是从英特尔手中抢夺联网5G笔记本电脑市场份额。

“在过去五年里，ARM技术的进步给我们的智能手机带来了台式机级别的个人电脑性能，从根本上改变了我们在日常生活中使用技术的方式，”伊恩・斯迈斯表示，“这是ARM每年都推出新的世界级CPU设计的直接结果，自2013年以来，这种设计在指令/时钟(IPC)性能方面每年都能实现两位数字的增长。”

ARM的这一预测，基于其制程设计以及芯片制造伙伴在制程技术方面的预期收获，但这一预测或许有违芯片业著名的摩尔定律。摩尔定律(Moore‘s Law)曾预言芯片上的晶体管数量将每隔两年增加一倍，但是这一预言中的增长速度在实际中正在放慢。

同时，5G无线网络数据处理所需的半导体也面临着新的挑战。

伊恩・斯迈斯在新闻发布会上表示，“这是我第一次参与一个具有前瞻性的ARM路线图。”

他表示，ARM改善客户端CPU性能的最新例子是推出了Cortex-A76 CPU，与上一代相比，在不影响能效情况下，它的性能提高了35%。

ARM预计，首批7纳米技术的制造产品将于今年晚些时候投入生产，这将给ARM CPU带来性能提升。展望未来，ARM预计从现在到2020年，制造业和芯片设计都将得到改善。

Cortex-A76的下一代将取名为Deimos，并于2018年交付给ARM合作伙伴。优化为最新的7纳米制造工艺的Deimos，基于Arm DynamIQ技术，预计其计算性能将至少提升15%。

在2019年，代号为Hercules的CPU将提供给ARM合作伙伴。Hercules也基于DynamIQ技术，它将提升至最新的5纳米和7纳米节点两个技术。Hercules保持着计算性能的提升，同时还将功率和面积效率提高了10%(除了来自5纳米进程节点可以实现的效率增益)。

伊恩・斯迈斯表示，ARM客户端CPU的路线图旨在利用5G将给所有客户设备带来的颠覆性创新。他说，再加上硅代工合作伙伴的创新，ARM芯片将能够突破x86的主导地位，未来五年内将能够在Windows笔记本电脑和Chromebook领域获得巨大的市场份额。

领先的PC制造商正在推出基于ARM的机器。这些机器由基于ARM架构的高通Snapdragon系统芯片(SoC)驱动，可以运行Windows 10。伊恩・斯迈斯表示，这些基于ARM的笔记本电脑，已经由华硕、联想、惠普和三星电子公司推出。与微软一起，这些合作伙伴为用户提供了一个新的连通性选择，并提供了一年前无法实现的永远在线体验。

伊恩・斯迈斯表示，“2018年是扩展Arm PC生态系统的重要第一步，它向世界表明，我们的认识不再局限于工艺技术每两年只会逐步改进一次，不再认为一台笔记本电脑每隔几个小时就需要充电一次。”（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217202-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:PC英特尔Windows笔记本笔记本电脑

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