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谷歌CEO皮查伊：中国版搜索就算有也不会"很快"

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-21 19:01

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谷歌CEO皮查伊：中国版搜索就算有也不会很快

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月17日消息，据美国媒体报道，周四谷歌CEO桑德尔・皮查伊在公司内部会议上表达了对继续在中国扩大服务的意愿，但告诉职员公司“不是很快”在中国发布搜索产品，而且推出或不推出“都很不清楚”。

在8月初有报道称，谷歌在秘密开发代号为“蜻蜓项目”的中国版搜索引擎，引发公司内部和外界的反响。

在公司会议上，皮查伊称公司一直“对在中国做更多事情的愿望非常公开”，团队“目前相当长时间都在探索阶段”，在“研究很多选项”。

虽然没有提供搜索服务，但谷歌并未完全退出中国大陆，还保留了办事处和职员，近年来还发布了翻译和文件管理应用。皮查伊称：“回想起来我真的认为，我们在全世界做业务发挥了积极影响，没理由认为在中国会有什么不同。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217203-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:谷歌中国搜索搜索引擎皮查伊

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