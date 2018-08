不甘示弱!谷歌或开设首家旗舰零售店

(原标题:Google 'close' to finalizing lease for first flagship retail store)

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月17日消息,据CNET报道,苹果专卖店已经成为零售行业的象征,微软、三星和雷蛇(Razer)也模仿其设立门店。现在,《芝加哥论坛报》报道称,谷歌可能最终也会进入实体零售市场。

图1:谷歌已经在纽约开设了类似的快闪店,但它并不是苹果专卖店的真正竞争对手

据报道,谷歌计划在芝加哥富尔顿市场区(Fulton Market)开设首家零售旗舰店,即将敲定租约。该店面将位于伦道夫大街(W. Randolph Street)845号到853号之间,占地1300平方米,占据两层空间。

图2:谷歌看中的地点是右边第三个店面,橱窗里有“零售空间”的标志

图3:如你所见,这家店面的位置非常接近谷歌的芝加哥总部

《芝加哥论坛报》称,谷歌的到来已经“发挥了重要作用”,使富尔顿市场变成更高档的社区。当被问及这栋建筑时,谷歌表示:“我们不会对谣言或猜测发表评论。”

不过,如果这家门店没有开放,我们也不会感到意外。正如Ars Technica指出的那样,谷歌至少两次取消了开店计划,包括该公司臭名昭著的Google Barge,该驳船于2013年和2014年都曾在旧金山湾出现过。谷歌近来也在纽约尝试开设快闪店。 (小小)

