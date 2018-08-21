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不甘示弱！谷歌或开设首家旗舰零售店

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-21 21:00

不甘示弱！谷歌或开设首家旗舰零售店,谷歌 苹果 零售 富尔顿 纽约

（原标题：Google 'close' to finalizing lease for first flagship retail store）

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月17日消息，据CNET报道，苹果专卖店已经成为零售行业的象征，微软、三星和雷蛇（Razer）也模仿其设立门店。现在，《芝加哥论坛报》报道称，谷歌可能最终也会进入实体零售市场。

不甘示弱！谷歌或开设首家旗舰零售店


图1：谷歌已经在纽约开设了类似的快闪店，但它并不是苹果专卖店的真正竞争对手

据报道，谷歌计划在芝加哥富尔顿市场区(Fulton Market)开设首家零售旗舰店，即将敲定租约。该店面将位于伦道夫大街（W. Randolph Street）845号到853号之间，占地1300平方米，占据两层空间。

不甘示弱！谷歌或开设首家旗舰零售店


图2：谷歌看中的地点是右边第三个店面，橱窗里有“零售空间”的标志

不甘示弱！谷歌或开设首家旗舰零售店


图3：如你所见，这家店面的位置非常接近谷歌的芝加哥总部

《芝加哥论坛报》称，谷歌的到来已经“发挥了重要作用”，使富尔顿市场变成更高档的社区。当被问及这栋建筑时，谷歌表示:“我们不会对谣言或猜测发表评论。”

不过，如果这家门店没有开放，我们也不会感到意外。正如Ars Technica指出的那样，谷歌至少两次取消了开店计划，包括该公司臭名昭著的Google Barge，该驳船于2013年和2014年都曾在旧金山湾出现过。谷歌近来也在纽约尝试开设快闪店。 （小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217204-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:谷歌苹果纽约零售富尔顿

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