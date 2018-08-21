易读|何刚:华为nova3发售一个月国内销量破200万台

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科技传媒网讯 网易科技新闻 8月17日消息，今天华为消费者业务手机产品线总裁何刚微博透露，华为nova3发布一个月以来，国内发货量已经超过200万台，创造了nova系列销量最快纪录。

今年7月份，华为在深圳发布了nova3系列，同时宣布易烊千玺为nova全球代言人。华为nova3采用了双面玻璃的设计，并采用了时下主流的刘海屏，搭载麒麟970芯片，配合了华为GPU Turbo技术。华为还借助七夕发布了nova2相思红版本。

今天，华为消费者业务手机产品线总裁何刚微博表示：华为nova3系列自从发布以来深受大家的喜爱与支持。一个月，国内发货量已经超过200万台，创造nova系列销量最快记录。

在华为消费者业务2018年上半年业绩沟通会上，华为消费者业务CEO余承东表示，华为nova是国产旗舰，配置高，价格中档。并且，华为nova的时尚色彩也获得了很多女性欢迎。

“今年上半年，华为nova系列发货量同比增长了60%，全球nova用户总计超过5000万。”余承东表示。（静静）

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