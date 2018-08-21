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Bibox获瑞士VQF牌照，成立区块链技术应用中心

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-21 23:00

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科技传媒网讯 网易科技新闻北京时间8月16日，AI数字资产交易所Bibox媒体见面会在京举行。Bibox负责人雷臻在会上宣布收购瑞士企业Chain Capital，该企业拥有瑞士VQF牌照，此次收购意味着Bibox获得瑞士金融牌照。此外公司还将在海南成立区块链技术应用中心，并将与知名互联网企业创办区块链技术联合实验室，助力区块链技术在各个领域的落地和发展

Bibox获瑞士VQF牌照，成立区块链技术应用中心


会上，Bibox负责人雷臻简单回顾了公司的发展历程，并强调Bibox使命是“通过数字资产，助力区块链发展，让人们的生活更美好”，成立技术应用中心和创办联合实验室是实现这个愿景的第一步，他希望下一步是把区块链技术更多地应用到其他领域，比如安全、金融和教育。

接着，Bibox联合创始人马骥分享了此次收购瑞士公司背后的故事。“Chain Capital团队十分注重产品的用户体验和安全，且团队主旨和价值观也与Bibox非常一致。”马骥表示，Bibox下一步的愿景是把在区块链领域积累的技术和经验应用到更多领域，服务更多用户。

Bibox是AI数字资产交易平台，由OKCoin联合创始人雷臻创办，于2017年11月正式上线运营，并在中国、美国、加拿大、新加坡、韩国、日本、瑞士、爱沙尼亚等国家设立了运营中心。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217206-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:区块链发展瑞士bibox区块链技术

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