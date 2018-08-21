蚂蚁金服区块链试水医疗电子票据，已开出近60万张

科技传媒网讯 网易科技新闻8月17日消息 蚂蚁金服区块链携手航天信息悄然试水区块链医疗电子票据服务，不仅方便市民看病，还可以杜绝重复报销。从8月2日开始以来，已经有近60万张医疗电子票据主动发送给患者或被患者扫出。

据悉杭州、台州、金华三地医院的患者用支付宝缴纳挂号、门诊和住院费后，相关电子票据就会即时发送到支付宝“发票管家”里；使用现金、医院APP、医保卡付费的患者，只需用手机扫描检查单上的二维码，即可得到电子票据。对此台州市中心医院副院长胡富宇表示，电子票据这一市民们看病服务体验升级的“最后一公里”打通后，市民看病整体流程平均可节省1.5小时时间。

此外据蚂蚁金服区块链业务专家杨雪清表示，杜绝重复报销，是区块链医疗电子票据更大的价值。由于区块链具有不可篡改、可追溯等特点，因此区块链电子票据会在生成、传送、储存和使用的全程中盖上“戳”，如果一张电子票据已经报销，就不可能再报第二次了，而这正是普通纸质发票、普通电子票据所不能杜绝的问题。

业内人士认为，区块链应用于电子发票、电子票据领域是大势所趋，对区块链最有需求的是那些报销频次高的发票和票据。

据蚂蚁金服透露，其还开始试点区块链电子发票业务，未来计划在多个行业场景推广使用。此前蚂蚁金服董事长井贤栋多次公开表示，蚂蚁金服区块链只用来解决有社会价值的实际问题。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217207-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm