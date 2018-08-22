三星申请自修复显示屏专利 或有希望应用于明年的S10

科技传媒网讯 网易科技新闻8月17日消息，你的智能手机总会出现划痕吗？三星电子已经设计了一种能够实现自我修复的革命性显示屏。这种所谓的“自修复显示屏”能够自动修复划痕，让你的手机屏幕完全和新的一样。

这项技术来自于世界知识产权组织授权的一项三星电子专利。在专利书中三星电子描述称，消费者经常面临着微小的屏幕划伤和指纹污迹的问题。三星电子提出的解决方式就是在手机屏幕上创建一个能够自我修复的保护层，它也能够防止人们留下肮脏的手指印。

通常智能手机屏幕都覆盖着钢化膜。三星电子自己的手机产品配备了Corning公司打造的强化金刚玻璃。这种金刚玻璃设计的非常坚硬，但是这并非是一种完美的解决方案。即使是三星电子也承认，这种玻璃容易打碎或者出现划伤。

三星电子在专利文件中称：“对保护材料进行性能改善是必要的，而且这种改善能够应用到电子设备上。”三星电子在专利文件中对它的技术概念进行了描述，也就是在手机屏幕上打造一层薄膜，而且折叠手机同样适用。

三星电子写道：“这种薄膜在出现划痕之后可以自我修复，而且有着惊人的弹性，因此也可以应用于柔性装置等类似的设备或者产品上。”而适用于柔性装置这一点是非常重要的，因为三星电子计划在2019年年初推出自己可折叠智能手机。

专利文件解释称，这种薄膜将使用聚轮烷、倍多硅氧烷和氟化甲基丙烯酰基打造而成。也就是说，这种自我修复的表面并非是最新出现的，我们之前已经在智能手机上看到过它们。LG在2013年推出的G Flex和2015年推出的G Flex 2，这两款智能手机都配备了自我修复的后盖。

LG并未公布这项技术背后的确切细节，但是却解释称这是因为将氢原子打造到了手机的后壳中。在2015年时，LG声称氢原子趋向于均等的进行自我排列。因此当出现划痕的时候，这些氢原子会彼此推动返回自己的最初位置，从而有效的修复较小的划痕。

不幸的是，这项技术无法修复较大的伤痕。而且很可能三星电子打造的自我修复屏幕也无法修复较大的划伤。三星电子想要在保护性薄膜上安装一种疏油膜来消除指印痕迹。这是一种防油的特殊材料，与防水材料相似。这意味着手指的油污将无法留在手机屏幕上，让屏幕显得更加干净。

那么我们什么时候能够看到这项技术用于到手机上呢？目前为止这还只是一项专利，这意味着我们无法保证这项技术最终将应用到三星手机上。但是三星电子在专利书中提到了可折叠手机，这可能意味着我们将在明年的折叠Galaxy X手机上看到这项技术。也有可能我们将在明年的三星Galaxy S10手机上看到这项技术，而这款手机预计将在2019年年初推出。（过客）

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