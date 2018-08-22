京东智臻链平台发布 经过超12亿条溯源上链数据检验

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月17日消息，京东自主研发的区块链服务平台――智臻链（JD Blockchain Open Platform）正式发布。京东智臻链的适时推出，将有效提升各行业企业级区块链应用的大规模落地，推动中国及全球信任经济的建设。





京东全面开放“最易用的企业级区块链服务平台”

智臻链作为服务于商业组织的开放平台，承担着降低企业应用门槛、提供完整解决方案的使命，它具备一键部署、开放兼容多种底层、可信身份链认证、企业动态组网、水平扩展、轻量级网关等一系列卓越的技术特性，真正从企业用户角度出发，可以帮助他们一步跨入区块链应用的大门。

京东集团副总裁、京东大数据与智能供应链事业部总裁裴健教授在现场演示部署了一套企业级区块链平台的全过程，只用了不到30秒的时间。他表示，京东将坚定不移地开放自身的区块链技术和经验积累，立足中国，服务全球，并将携手全球合作伙伴，在接下来的三年中全力建设全球首个应用级区块链生态联盟，共同打造全行业的区块链应用生态。

京东集团副总裁、大数据与智能供应链事业部总裁 裴健教授

“智臻链”落地中国第一张区块链电子化增值税专用发票

在近期测试中，京东联合中国太平洋保险（以下简称“中国太保”）、大象慧云，运用“智臻链”落地了“区块链增值税专用发票电子化项目”，“智臻链”联通了中国太保“互联网采购（e采）平台”和京东大客户“融聚”系统。中国太平洋保险集团副总裁兼财务负责人潘艳红女士，京东集团副总裁、京东资金/税务/商事负责人蔡磊先生共同向与会嘉宾了展示了中国第一张区块链电子化增值税专用发票，这是国内增值税专用发票迈向电子化进程中的一项重要尝试，也是京东在打通采购全流程电子化的又一里程碑事件。

中国第一张企业间区块链增值税专用电子发票

京东全面开放 携手全球合作伙伴共同搭建智臻生态

区块链技术作为未来可信价值网络的基础设施，得到了来自学术研究机构、企业IT服务商、品牌商等各方合作伙伴的高度关注。“智臻链”平台发布会现场，来自甲骨文中国云平台企业事业部总经理刘安峰先生、中国科学院软件研究所副总工程师张振峰先生等嘉宾均表示区块链技术一定是场景和应用拉动的新兴技术。Oracle等企业级服务领军企业还表达了未来将与京东“智臻生态”紧密合作，共同打造更好地基于区块链服务平台的企业级应用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217211-1.html

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