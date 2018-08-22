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汇源与管家帮达成战略合作 开创国民健康新格局

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-22 07:00

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汇源与管家帮达成战略合作 开创国民健康新格局



科技传媒网讯 网易科技新闻 8月17日消息，今日，中国首家互联网生态家庭服务平台管家帮创始人、董事长傅彦生一行受邀来到汇源密云产业基地，对园区进行参观后举行了汇源集团与管家帮战略合作签约仪式。双方未来将充分发挥各自优势，实现“全产业链+互联网生态”的强强联合，展开多领域，多层次的跨界合作，为中国家庭用户带来“从工厂到餐桌，从田间到家庭”的定制产品服务和美好生活体验，重新定义国人品质生活。

优势互补 联手开创合作新模式

在业内人士看来，汇源与管家帮的合作，是互联网时代，传统食品饮料企业与家庭生活服务平台相互取长补短，联手实现“全产业链+互联网生态”合作新模式的有益尝试。与管家帮的创新合作，将打通汇源果汁互联网销售的“任督二脉”，在B2C的基础上，拓展并深化O2O模式，并实现供需双方直通，将借助管家帮平台，让汇源果汁产品、农副产品直达家庭用户。

而管家帮通过与汇源战略合作，则可丰富并完善管家帮家庭生活服务生态圈建设，借助汇源集团三生（生态、生产、生活）三养（养生、养身、养神）的田园综合体，管家帮有机会为更多中国家庭引入更丰富的高品质有机食品，更健康的绿色果蔬，更具特色的生态旅居养老产品，使管家帮一手打造的家庭生活服务整体解决方案更具竞争力。

前景无限 战略合作成就新生态

管家帮创始人、董事长傅彦生表示：我们对与汇源的合作期待已久，汇源的全产业链优势，将助力管家帮更好地为家庭用户提供一站式整体解决方案，实现“管家帮，帮客户管好家”，让天下家庭后顾无忧的服务承诺！汇源集团董事长朱新礼则表示：管家帮在互联网家庭服务领域的专业与成就，是有目共睹的，而且管家帮的服务理念，与汇源“营养大众、惠及三农”的使命不谋而合，双方都是为了给消费者、给百姓带来美好生活。

有分析人士指出，在电商当道、KA渠道没落的背景下，汇源与管家帮的战略合作极具创新意识，他们以产品和服务的品质作为保障，以国民健康为切入点，通过“全产业链+互联网生态”的创新模式，为国民提供更具特色的生活产品和服务，将生态，生产，生活和家庭服务统筹兼顾，形成联合营销的互联网新零售。这种优势互补，融合发展，互利共赢的合作模式，或将成就跨界合作的新生态。

各显优势 互利共赢惠及千万家庭

如果说汇源更多是凭借高品质产品及全产业链优势，那么成立于2006年的管家帮，则主要发挥其平台优势。作为中国家庭服务O2O模式的首创者，管家帮通过“FMF”商业模式（FMF：产品和服务从工厂、基地直接供给到家庭），借助互联网的去中间化实现用户与商家的高效对接，把家政服务与营养产品和增值服务整体打包，借助新技术手段来满足客户家庭的个性化需求，提升家庭客户的消费效率，降低消费成本，形成家庭生活整体解决方案并使之成为一种优选。

分析人士还认为，双方合作“后劲十足”，除定制产品、直达家庭外，在养生、养老、生态旅游、股权互换等领域，未来也将有更加广阔和密切的合作。甚至不排除相互融资，协同发展的可能。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217212-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:健康汇源汇源集团

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