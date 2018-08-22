为何火箭爱好者偏爱内华达？这里可以发射自制火箭

科技传媒网讯 网易科技新闻8月18日消息，据国家地理杂志报道，在美国内华达州西北部满是裂缝的土地上，蒸腾的热气和灰尘漩涡使任何生命迹象看起来都像是海市蜃楼。摄影师罗伯特・奥默罗德(Robert Ormerod)离开公路，来到黑岩沙漠（Black Rock Desert）干涸的湖床上，寻找火箭发射场景。在地平线上，他能辨认出成排的模糊人影，他们都是参加这场著名业余火箭发射盛会的人。

自1991年以来，美国联邦航空管理局(FAA)就已批准的黎波里火箭协会(Tripoli Rocketry Association)在该活动期间向至多150千米的高空发射火箭。这是少数几次可以安全合法发射高海拔火箭的盛会，所以每年有100到200名火箭爱好者聚集在此，测试他们的新发明。的黎波里火箭协会称这里是“因安全和法律限制而不应公开飞行的项目场所”。换句话说，不要在家里尝试发射火箭。

图1：美国联邦航空管理局允许与会者向高空发射火箭。照片中，这些火箭爱好者从背后望向蓝天中白色的火箭轨迹

图2：火箭爱好者的目标是建造能够达到最高海拔的火箭。图中，一枚火箭发射升空，在沙漠中留下白色的烟雾痕迹

图3：在美国，很少有平民能够发射3级火箭（有高推进马达）到如此高的海拔

图4：日落时分，两个小男孩坐在沙漠里的沙发上，各自拿着一枚火箭。自1991年以来，业余爱好者、科学家和学生们，比如13岁的杰克・沃肖夫斯基(Jake Warshawsky，左)和16岁的雷夫・尤尔韦特松(Leif Jurvetson)，就在黑岩沙漠中共同发射自制的火箭

图5：晚上在沙漠中的拖车营地照片。这名火箭爱好者在房车后面的帐篷里用笔记本电脑工作。在广袤的沙漠里，住宿非常稀缺，所以很多参与者都在发射地点周围的拖车里露营

图6：一枚火箭发射升空，在蔚蓝的沙漠天空中留下白色的痕迹。从数百米以外的地方看，这枚火箭是内华达沙漠罕见的人类活动迹象之一





一位工程师在火箭上安装了GoPro相机，并向摄影师奥默罗德展示了它在高空拍摄的照片。另一些人也推出自己的创意，比如形状像酒瓶的火箭。从控制中心传来倒计时的声音，火箭发射后，如果没有发生故障，就会在降落伞的帮助下轻轻飘回地面。

奥默罗德小时候很喜欢宇航员和科幻小说，但从没想过自己能飞出地球。他想知道：“当只有很小一部分人可以进入太空时，其他所有梦想进入太空的人又会做什么？”然后，在家乡苏格兰的一次火箭发射中，奥默罗德找到了答案：他们在地面上实现了他们的星际梦想。

不久后，奥默罗德跟随科学家前往犹他州进行火星模拟实验，并跟随奥罗拉猎人前往超凡脱俗的冰岛海岸。接下来，他将访问俄罗斯麦田怪圈爱好者和南非天文学家。奥默罗德说：“他们都是普通人，但他们正冲向外太空。”（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217213-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm