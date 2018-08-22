　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

为何火箭爱好者偏爱内华达？这里可以发射自制火箭

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-22 07:01

为何火箭爱好者偏爱内华达？这里可以发射自制火箭,火箭 内华达 火箭发射 奥默罗德 沙漠

科技传媒网讯 网易科技新闻8月18日消息，据国家地理杂志报道，在美国内华达州西北部满是裂缝的土地上，蒸腾的热气和灰尘漩涡使任何生命迹象看起来都像是海市蜃楼。摄影师罗伯特・奥默罗德(Robert Ormerod)离开公路，来到黑岩沙漠（Black Rock Desert）干涸的湖床上，寻找火箭发射场景。在地平线上，他能辨认出成排的模糊人影，他们都是参加这场著名业余火箭发射盛会的人。

自1991年以来，美国联邦航空管理局(FAA)就已批准的黎波里火箭协会(Tripoli Rocketry Association)在该活动期间向至多150千米的高空发射火箭。这是少数几次可以安全合法发射高海拔火箭的盛会，所以每年有100到200名火箭爱好者聚集在此，测试他们的新发明。的黎波里火箭协会称这里是“因安全和法律限制而不应公开飞行的项目场所”。换句话说，不要在家里尝试发射火箭。

为何火箭爱好者偏爱内华达？这里可以发射自制火箭



图1：美国联邦航空管理局允许与会者向高空发射火箭。照片中，这些火箭爱好者从背后望向蓝天中白色的火箭轨迹

为何火箭爱好者偏爱内华达？这里可以发射自制火箭



图2：火箭爱好者的目标是建造能够达到最高海拔的火箭。图中，一枚火箭发射升空，在沙漠中留下白色的烟雾痕迹

为何火箭爱好者偏爱内华达？这里可以发射自制火箭



图3：在美国，很少有平民能够发射3级火箭（有高推进马达）到如此高的海拔

为何火箭爱好者偏爱内华达？这里可以发射自制火箭



图4：日落时分，两个小男孩坐在沙漠里的沙发上，各自拿着一枚火箭。自1991年以来，业余爱好者、科学家和学生们，比如13岁的杰克・沃肖夫斯基(Jake Warshawsky，左)和16岁的雷夫・尤尔韦特松(Leif Jurvetson)，就在黑岩沙漠中共同发射自制的火箭

为何火箭爱好者偏爱内华达？这里可以发射自制火箭



图5：晚上在沙漠中的拖车营地照片。这名火箭爱好者在房车后面的帐篷里用笔记本电脑工作。在广袤的沙漠里，住宿非常稀缺，所以很多参与者都在发射地点周围的拖车里露营

为何火箭爱好者偏爱内华达？这里可以发射自制火箭



图6：一枚火箭发射升空，在蔚蓝的沙漠天空中留下白色的痕迹。从数百米以外的地方看，这枚火箭是内华达沙漠罕见的人类活动迹象之一


一位工程师在火箭上安装了GoPro相机，并向摄影师奥默罗德展示了它在高空拍摄的照片。另一些人也推出自己的创意，比如形状像酒瓶的火箭。从控制中心传来倒计时的声音，火箭发射后，如果没有发生故障，就会在降落伞的帮助下轻轻飘回地面。

奥默罗德小时候很喜欢宇航员和科幻小说，但从没想过自己能飞出地球。他想知道：“当只有很小一部分人可以进入太空时，其他所有梦想进入太空的人又会做什么？”然后，在家乡苏格兰的一次火箭发射中，奥默罗德找到了答案：他们在地面上实现了他们的星际梦想。

不久后，奥默罗德跟随科学家前往犹他州进行火星模拟实验，并跟随奥罗拉猎人前往超凡脱俗的冰岛海岸。接下来，他将访问俄罗斯麦田怪圈爱好者和南非天文学家。奥默罗德说：“他们都是普通人，但他们正冲向外太空。”（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217213-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:火箭沙漠火箭发射内华达奥默罗德

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

科技传媒网每日精选阅读

揭秘世界上首个漂浮农场 机器人帮助40头牛挤奶

揭秘世界上首个漂浮农场 机器人帮助40头牛挤奶,机器人 饲料 漂浮 挤奶 啤酒厂

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS