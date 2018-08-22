谷歌拟在假日季发布配屏幕智能音箱 或由台湾制造商代工

科技传媒网讯 网易科技新闻8月18日消息，据日经新闻援引消息人士的话称，谷歌正准备发布一款配有屏幕的智能音箱，以迎接今年的假日季。此举加大了其与亚马逊、阿里巴巴集团等竞争对手在声控设备市场上的竞争。这款新产品很可能类似于亚马逊的Echo Show，它将使Google Home智能音箱系列产品的功能更加完善。Google Home使用谷歌智能助手Google Assistant，类似于亚马逊的Alexa。

图：Google Assistant工程副总裁斯科特・霍夫曼（Scott Huffman）在2018年拉斯维加斯国际消费电子展上发言

业内人士表示：“谷歌的目标是，第一批配有屏幕的新型智能音箱发货大约300万部，这是个雄心勃勃的计划。”研究公司Canalys的数据显示，在去年夏天推出Echo Show之后，亚马逊在2017年仅出货了31.5万部。

谷歌今年早些时候曾向联想、JBL、LG电子以及索尼等合作伙伴推出了新的Smart Display平台，使它们能够制造类似Echo Show的设备。但这家美国巨头尚未推出自己的此类产品。谷歌的AI音箱系列目前以标准Google Home、具有成本效益的Home Mini以及高端Home Max组成。前两种选择针对亚马逊的常规Echo和Echo Dot，而高端机型则与苹果的HomePod展开竞争，后者配有Siri语音助手。

谷歌即将推出的、配有屏幕的智能音箱仍可能依赖语音命令，但用户应该能够播放YouTube视频、查看日历和查看地图。有些业内高管预计，随着图像和视频识别功能的普及，更多智能音箱将以搭载屏幕的方式进入市场。Canalys的数据显示，2017年全球智能扬声器出货量为3500万部。亚马逊占据了最高的市场份额63%，而谷歌控制了32%市场，其他公司则在争夺剩余份额。

不过，在2018年1月至3月期间，谷歌在约900万台智能音箱的出货量中占36%，亚马逊的份额跌至28%。随着阿里巴巴、小米、苹果等公司的加入，竞争越来越剧烈。但与此同时，需求也在迅速增长。Canalys的报告显示，到2018年，智能音箱安装数量预计将超过1亿部，几乎是去年年底的2.5倍。

苹果最初计划今年出货约600万部HomePod，但后来由于用户抱怨Siri功能不如谷歌和亚马逊的智能助手，苹果将出货量削减至500万部左右。智能音箱只是谷歌硬件策略的一部分。作为Android软件开发商和最大的搜索引擎供应商，谷歌去年从陷入困境的台湾智能手机制造商宏达电(HTC)手中收购了一支由2000名员工组成的设计团队，显示出其增强硬件业务的决心。

尽管如此，市场研究公司IDC发布的数据显示，谷歌在2017年仅售出370万部Pixel智能手机，这还不到去年iPhone出货量的2%。谷歌的硬件业务与中国台湾的科技产业紧密相连。谷歌的大部分Google Home产品是由Quanta生产的，后者也是苹果MacBooks的关键制造商。有消息称，Quanta还在与谷歌合作开发一款平板电脑，将于今年发布。至于配备屏幕的音箱，消息人士称，它将由和硕生产。和硕是iPhone组装商，是富士康的竞争对手。

iPad供应商仁宝电子(Compal Electronics)也在与谷歌合作，争取在智能音箱生产方面分得一杯羹。与此同时，富士康将帮助制造一款新的Pixel手机，它将在未来数月发布。有报道称，10月份可能是预定发布时间。

台湾也在促使谷歌系统运行的技术方面发挥着重要作用。谷歌与芯片设计公司博通合作，开发用于“巨型数据中心”服务器的张量处理单元(TPU)，希望加速定制人工智能算法的计算，以帮助识别和分析云端图像、语言、文本和视频。全球最大的代工芯片制造商台积电(TSMC)负责为其生产芯片。

研究公司IDC的分析师乔伊・严(Joey Yen)说，谷歌发现：“如果能够控制进入人们家中的终端设备，那么以一种更直接的方式了解用户的行为、体验和数据可能会更容易。这是谷歌希望增加自身硬件业务的关键原因之一。”他还指出，作为智能手机业务的后来者，谷歌专注于旗舰机型，而不是试图攫取大量市场份额。但就其智能音箱业务而言，该公司是领跑者之一，它更有雄心建立端到端的生态系统和平台，并拥有自己的产品系列。”

谷歌拒绝就其新的硬件产品计划置评。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217214-1.html

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