联想旗下美国子公司将联手百度推出智能音箱新品

科技传媒网讯 网易科技新闻8月18日消息，据国外媒体报道，亚马逊、谷歌、苹果、三星电子公司、小米和华为都在研发内置语音助手的智能音箱，而摩托罗拉可能很快就会加入到这场竞争之中。

据AndroidPure称，联想集团旗下一个位于芝加哥的子公司正准备在中国推出一款由人工智能驱动的家用音箱“Moto AI Assistant”。

传闻中的这款设备看起来有点像亚马逊的Echo Plus和最近泄露的第三代Echo Dot之间的混合体，它不会使用Alexa、Google Assistant或微软的Cortana来提供语音服务。相反，据报道它将运行DuerOS等百度软件，并且为原始设备制造商(OEM)提供全部解决方案。

从AndroidPure设法获得的第一手市场营销资料判断，这款90毫米280克规格的音箱，将拥有Wi-Fi和Bluetooth 4.2连接功能，支持通过DLNA的音频流，搭载频率为1.75GHz的ARM Cortex A53处理器，音频范围为80Hz-14kHz。

毫不奇怪，它将能够回答诸如“今天的天气如何？”等基本问题，能够“设置时间定时提醒”，还能够提供新闻、天气和股票实时行情，能够控制海尔、BroadLink和Lifesmart等家居用品。就像亚马逊的Echo Dot Kids Edition一样，据报道，该产品将有一种“儿童模式”，当它发现一个孩子在提问时，它会自动启动并提供一个儿童友好型有声读物和音乐库。

如果传闻属实，这款音箱新设备对于百度来说将是一个重大突破。百度8月份宣布，已经有1亿台设备安装了DuerOS，而仅仅6个月前这一安装基数才只有5000万台。百度表示，已有200多家合作伙伴，1.6万名开发人员正在积极为该平台做出贡献，这些合作伙伴包括华为、Vivo、Oppo、戴姆勒(Daimler)、宝马(BMW)、福特(Ford)、现代(Hyundai)和起亚(Kia)等重量级企业。

不过，对于摩托罗拉来说，这将是一次艰难的攀登，它将面临来自老牌企业的激烈竞争。仅2018年第二季度，谷歌就售出了540万台智能音箱，超过了亚马逊的410万台。在中国，阿里巴巴和小米在该市场占据主导地位，阿里巴巴的市场份额稳定在50%。

不过，市场上可能还有另外音箱的市场空间。据一些分析人士称，预计到2018年年底，使用人工智能的家庭音箱数量将达到1亿台。而在2017年底时这个数字还不到5000万台。根据Global Market Insights报告，到2020年，这一数字可能会翻一番以上而达到2.25亿台；到2024年，这一市场的规模可能达到300亿美元。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217215-1.html

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