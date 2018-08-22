揭秘SpaceX近期大动作 训练宇航员还想回收整流罩

科技传媒网讯 网易科技新闻8月18日消息，据国外媒体报道，当地时间本周一，当SpaceX总裁格温・肖特韦尔(Gwynne Shotwell)介绍四名宇航员时，机械设备的嗡嗡声在SpaceX位于霍桑的制造工厂回响。每位宇航员都穿着美国国家航空航天局的蓝色制服。在他们身后的一间洁净室里，是他们前往近地轨道的航天器:SpaceX的Crew Dragon载人宇宙飞船，没有白色外壳，仍然是光秃秃的。

到目前为止，SpaceX的“龙”宇宙飞船只搭载货物往返于国际空间站和地球之间。但当美国国家航空航天局的商业载人计划启动后，这种情况将会改变。作为无人驾驶飞行测试的一部分，Crew Dragon载人宇宙飞船将于11月升空。如果一切按计划进行，两名宇航员――道格・赫尔利(doug Hurley)和鲍勃・本肯(Bob behnken)――将于2019年4月乘坐Crew Dragon载人宇宙飞船前往国际空间站进行为期两周的停留。下一个团队，维克多・格洛弗（Victor Glover）和迈克・霍普金斯（Mike Hopkins），将在那之后的某个时候离开地球。

赫尔利和本肯都是资深的航天飞机飞行员，从2015年起就一直致力于商业载人计划。现在他们将开始就Crew Dragon载人宇宙飞船进行有针对性的训练。或者至少是一种模拟训练：部分训练将在位于洁净室上方的一个双座驾驶舱模拟器中进行。

SpaceX公司的新驾驶舱设计将比你想象的更特别。美国国家航空航天局的宇航员们已经习惯了航天飞机上1000多个按钮和开关组成的庞大阵列，但Crew Dragon载人宇宙飞船的机组人员只需借助三个触摸屏控制面板和两排按钮就能控制这艘飞船。宇航员们的新式宇航服是一种连体式设计，更像潜水服，还配有导电皮手套，可以用来控制屏幕。

显示器将为机组人员提供轨道飞行跟踪，并让他们控制飞船。虽然Crew Dragon载人宇宙飞船被设计为自动驾驶，但机组人员可以手动驾驶飞船和控制“火箭推进器”来进行小的航向修正。当宇航员在触摸屏上选择命令后，就可以通过两排按钮进行操作。这些按钮也用于处理紧急情况：在最左边的面板下面有一个按钮可以灭火，而在中央屏幕下面有一个大的拉扭手柄，上面标有“弹出”字样，用来激活飞船的弹射逃生系统。

掌握飞船的控制面板只是开始。虽然Crew Dragon载人宇宙飞船可以自动驾驶和地面远程操控，但它的第一批机组人员仍需为任何情况做好准备。这就是SpaceX全尺寸模拟器发挥作用的地方。位于霍索恩宇航中心宇航员训练区楼上的复制品配备了座椅、控制面板、飞行软件和生命支持系统，SpaceX的训练人员能够通过模拟器让宇航员经历越来越复杂的故障。

在巨大的火箭制造工厂外，SpaceX公司正致力于另一个战略研究：重用更多的火箭部件。特别是有效载荷整流罩，也被称为鼻锥。SpaceX公司新增加的一艘船被固定在洛杉矶港口的一个码头上，与众多货船和渔船停泊在一起。这艘船名为史蒂文。SpaceX的目标是利用这艘飞船回收整流罩。整流罩历来是一种一次性部件，在与火箭分离后整流罩会自行掉落回地球。

每个整流罩价值600万美元，只占猎鹰9号火箭成本的十分之一。但如果SpaceX能在整流罩落入海洋之前将其打捞起来，就能省下一大笔钱。这就是公司回收船队发挥作用的地方。史蒂文基本上就像是一个戴着手套的移动捕手，船上配置了一张面积近4万平方英尺的黄色大网。到目前为止，史蒂文的回收还没有成功过。但周一，SpaceX进行了测试，希望能让工程师更好地了解史蒂文打捞网的特性。

网中可见的是整流罩的两个部分之一，整张网连接在一个起重机上。起重机反复升降，以帮助工程师了解在有负载时打捞网是如何工作的。SpaceX公司不会想要在空中就抓住整流罩，只会用网作为缓冲让它落到甲板上。

由于SpaceX正准备发射阿根廷的地球观测卫星SAO-COM-1A，史蒂文的下一次出海之旅将在9月底。这次发射有很多意义:它将标志着该公司首次尝试让火箭助推器在西海岸着陆；它之前在范登堡的所有回收都降落在该公司的一艘无人驾驶船上。如果届时SpaceX能够成功回收火箭助推器和整流罩，预计将节省3700万美元。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217221-1.html

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