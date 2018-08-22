迎接大湾区建设机遇 富士康欲在珠海建立制造基地

科技传媒网讯 网易科技新闻8月18日消息，据香港媒体报道，按照本周珠海市政府和全球最大的电子代工制造商富士康科技集团签署的一份协议，后者计划在珠海市建立半导体相关的业务。

据报道称，总部位于台北的富士康将在珠海市开展半导体设计服务、半导体设备和芯片设计等方面业务。双方签署这一战略合作协议的消息，首先由华尔街日报当地时间周五报道。

富士康董事长兼首席执行官郭台铭发表的一份声明表示，粤港澳大湾区建设――中国政府旨在整合香港、澳门和广东省9个城市的举措――为旨在发展半导体服务业的珠海带来了难得的机遇，富士康对珠海的发展前景充满信心。

据一位知情人士透露，预计富士康将在该市建设一个新的富士康基地，该基地将容纳那些与半导体有关的新企业。

富士康和珠海市政府之间签署的该协议，还包括开发与所谓的工业互联网、5G、8k超高清技术和人工智能相关的项目。

富士康是中国大陆最大的私营企业雇主，该公司表示将加快产业布局，不断拓展合作深度与广度，全力推动合作项目尽快落实、早见成效，与珠海携手创造合作双赢的美好明天。

针对以上消息，富士康发言人拒绝提供进一步的评论。

富士康与珠海市政府之间的这一战略合作协议签署几周前，富士康在美国威斯康星州投资100亿美元的液晶显示器工厂破土动工。

该协议无疑会促进国内半导体业供应链的发展，提高芯片行业发展水平。

据研究机构伯恩斯坦研究公司(Bernstein Research)估计，全球90%以上的智能手机、65%的个人电脑和67%的智能电视都是中国制造的。但中国生产这些产品不得不从国外大量购买所需的芯片。自2013年以来，中国每年的芯片进口量已升至逾2000亿美元，去年达到2600亿美元。

2014年6月，中国国务院发布了国家集成电路产业发展指导方针，标志着国家对加快发展国内半导体产业的官方承诺。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217222-1.html

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