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NASA机遇号火星车深陷沙尘暴 两个月未有消息

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-22 21:00

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NASA机遇号火星车深陷沙尘暴 两个月未有消息


科技传媒网讯 网易科技新闻8月18日消息，NASA的机遇号火星车已经服役了很久了。但它已经超过两个月没有和地球通信过了。

自6月10日以来，机遇号就没有向地球传回任何信号。当时火星这颗红色星球的空气中的灰尘变得过厚，太阳能动力漫游车就无法为其电池充电。 机遇号的处理人员认为这个六轮机器人已经陷入了一种冬眠状态，他们仍然希望一旦沙尘暴逐渐消失就能收到机遇号的消息。

美国宇航局官员说，这种乐观不是没有理由的。美国宇航局（NASA）官员在周四（8月16日）的机遇号新消息中写道：“由于电池在暴风雨之前处于相对良好的健康水平，因此不太可能出现大幅退化。而且因为沙尘暴往往会使环境变暖，机遇号应该能够保持足够热量以挺过沙尘暴。”

沙尘暴于5月下旬开始在小范围区域内开始，并在6月20日成长为一个环绕行星的超级沙尘暴。风暴在上个月末开始减退，但空气中仍然有很多灰尘，这些灰尘遮蔽阳光，可能会影响机遇号给电池充电。

科学家使用称为“tau”的不透明度测量来跟踪火星大气中的尘埃量。 tau越低，空气越清晰。 美国宇航局官员表示，机遇号所处的奋进号陨石坑（Endeavour Crater）的边缘通常有大约0.5的tau。 6月10日机遇号的最后一次测量记录则为高达10.8 tau。

任务小组成员说，要想足够的阳光通过沙尘开始为机遇号的电池充电，那么tau可能需要小于2.0。 他们补充说，在过去一周左右的时间里，奋进号陨石坑地区估计的tau范围在2.1到2.5之间。

工程师们每周都会尝试使用NASA的深空网络与机遇号进行多次沟通，这是一个遍布全球的大型广播系统。 他们在预定的“唤醒时间”内呼叫机器人，然后等待机遇号的响应。 美国宇航局官员说，每天他们都会搜集从火星收到的所有无线电信号，从中新招机遇号的蛛丝马迹。

即使机遇号最终醒来并重新与地球建立联系，沙尘暴也可能对火星车造成长期损害。

美国宇航局官员写道：“火星车的电池可能已经释放了过多的电量，并且长时间保持不活动状态 。这种情况下电池的容量会降低。如果那些电池不能保持足够的电量，它们可能会影响火星车的持续运行。这意味着许多中高能耗的活动都会受到影响，如在冬季运行加热器，可能会导致电池掉电。”

2004年1月，高尔夫球车大小的机遇号降落在火星上，此时距离它的双胞胎勇气号有三个星期。 随后两个机器人都开始了为期三个月的任务，以寻找火星上过去水上活动的迹象。 两人发现了大量此类证据，然后在设计寿命满后不断探索火星数年。

2010年3月，勇气号终于陷入火星沙坑陷阱。火星车无法重新定向太阳的位置，并在随后的冬季中冻结。 美国宇航局于2011年宣布勇气号“死亡”。

美国宇航局的另一个主动火星探测器，汽车大小的好奇号，是核动力的，因此受尘暴的影响要小得多。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217224-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:NASA沙尘暴机遇号火星车火星

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