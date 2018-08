ÏëÍêÈ«±ÜÃâÃÀ¹úPCÓ²¼þ/Èí¼þ/·þÎñ¿ÉÄÜÂð£¿

想完全避免美国PC硬件/软件/服务可能吗?

科技传媒网讯 网易科技新闻8月19日消息,据英国《卫报》报道,对于PC硬件软件和服务,世界人民真的能够放弃美国产品吗?美国人把控芯片和系统,看起来似乎绕不过去。

图:苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)与美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)交谈

硬件

当前大多数PC硬件都是在中国制造的,包括台湾企业。无论你购买哪个品牌的个人电脑,都可能是由广达、仁宝、和硕、纬创资通、英业达或富士康制造的。苹果和惠普位于美国加州,而戴尔来自德克萨斯州。华硕和宏碁总部位于中国台湾,联想总部位于中国。

此外,你可以从Zoostorm或Chillblast等公司购买在英国组装的个人电脑,尽管大部分部件仍是在中国制造的。英特尔的微处理器是美国制造的,但该公司也在爱尔兰和以色列生产,同时在中国有几家工厂。英特尔的主要竞争对手AMD是美国公司,但其部分生产是由台积电(TSMC)或韩国三星公司完成的。也许你可以购买搭载ARM处理器的设备。它是英国芯片设计公司,不过被日本软银集团于2016年收购。

软件

美国的操作系统几乎无所不在:微软的Windows、苹果的macOS以及谷歌的Android都是美国产品。Unix的BSD版本是由加州大学伯克利分校开发的。虽然GNU/Linux主要是美国的,但至少内核是由林纳斯·本纳第克特·托瓦兹(Linus Benedict Torvalds)在芬兰开发的,尽管他几十年前搬到了美国,现在是美国公民。

幸运的是,有些非美国的Linux发行版,比如Canonical公司的Ubuntu。Canonical公司由南非人马克·沙特尔沃斯(Mark Shuttleworth)创立,总部位于伦敦。然而,Ubuntu是基于美国Debian Linux开发的。SUSE Linux是在德国开发的,先被Novell(美国公司)收购,后来卖给了Micro Focus(英国公司)。目前,该公司正被出售给瑞典私人股本集团EQT。然而,它是企业版的Linux,而不是消费版的Linux。

微软Office显然是美国的,但LibreOffice与欧洲有联系,即使最初的代码只有很少(如果有的话)保存了下来。StarWriter于20世纪80年代在德国起步,并出现在部分Amstrad电脑上。Sun Microsystems(美国公司)于1999年收购了Star Division,并于次年开发了StarOffice开源代码。这就导致了OpenOffice的出现,这太糟糕了。2011年,OpenOffice被用于创建LibreOffice,表现更好。

金山的WPS Office是另一个选择。金山软件是一家中国公司,提供免费(含广告)、订阅(29.99美元/年)和付费(79.99美元/年)的三件套办公软件,类似于微软的版本。

你还可以使用Opera或Vivaldi,它们都是优秀的浏览器。这两家公司都是由出生于冰岛的乔恩·冯·特茨克纳(Jon von Tetzchner)在挪威与人联合创立的,不过Opera现在被中国财团所有。但与许多其他浏览器一样,Opera和Vivaldi都基于谷歌的Chromium ope源代码。

服务

你当然可以改用非美国电子邮件服务。例如,你可以使用德国的GMX Mail,或总部位于澳大利亚的Fastmail。Here WeGo开发出非常棒的地图,它是由诺基亚收购美国Navteq的基础上开发的,现在从阿姆斯特丹开始运行。Spotify的音乐流媒体服务是个简单的选择,它是在瑞典开发的。

至于消息应用,你可以使用Viber,它是在以色列开发的,现在由卢森堡的Rakuten Viber运营。母公司是日本公司。另一个选择是Line,它由韩国互联网公司的日本子公司运营。对于那些拥有长期记忆的人来说,ICQ仍在继续。它是在以色列开发的,后备卖给美国AOL,现在归俄罗斯互联网巨头Mail.Ru所有。

你可以尝试用面向隐私的StartPage替换谷歌搜索。这是在纽约开发的,当时Ixquick被荷兰公司收购。然而,StartPage需要从谷歌获得结果。你也可以试试Yandex、Qwant或Swisscows。Yandex是在纳斯达克证券交易所上市的俄罗斯跨国公司,Qwant是法国公司,而Swisscows源自Conf?deratio Helvetica(CH)。两家公司都在很多搜索中使用微软的必应,不过冯·特茨克纳表示,Qwant是“第一个建立自家网络索引技术的欧洲搜索引擎”。

社交网络是个更难攻克的堡垒。您可以使用Vkontakte,它是俄语应用,也为Mail.Ru所有。你还可以使用Taringa!,它是在阿根廷推出的,在说西班牙语的国家很受欢迎。如果你会说中文,你的选择会更多。真正的问题在于,即使你克服了语言障碍,你的朋友和家人也不太可能在这些社交网络上出没,而是更青睐于Facebook或Instagram。

中国

中国公司复制或改进了许多美国产品。目前,全球十大互联网公司中有三家来自中国,它们分别是百度、阿里巴巴和腾讯,分别大致相当于谷歌、亚马逊和Facebook。它们的总市值接近1万亿美元。然而,他们在美国和欧洲的用户相对较少,除了中国学生和游客。

如果你会说中文,百度可以取代谷歌。除了运行世界第二大搜索引擎,百度还提供浏览器、工具栏、地图、云服务、社交网络、音乐流媒体和许多其他服务。它还有自己的虚拟助手,以及无人驾驶汽车项目。

阿里巴巴有两个巨大的在线市场——淘宝和天猫,以及针对国际用户的AliExpress。它还运营支付宝(AliPay)、电子邮件、短信、云计算和其他许多服务。

腾讯是个巨大的企业集团,始于类似ICQ的消息服务QQ。现在,腾讯推出了微信。腾讯的其他产品包括类似Twitter的腾讯微博、社交网络(QQ空间)、搜索引擎和浏览器、电子支付服务(Tenpay)、网上银行(WeBank)以及中国最大的音乐流媒体服务。腾讯的游戏业务包括腾讯游戏平台(WeGame)、热门网游《英雄联盟》(League of Legends)等。

不同寻常的是,腾讯为国际用户提供QQ International。你也可以下载在Android和苹果智能手机上下载微信应用程序,尽管最近的用户评论显示这可能不值得。如果腾讯计划接管英国的通信服务,它还有很长的路要走。(小小)

