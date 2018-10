微软加入"开源发明网络" 众多专利授权给谷歌等公司

(原标题:Microsoft vows to protect Linux from future patent wars by joining the Open Invention Network)

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月11日消息,据GeekWire报道,在对谷歌基于linux的Android移动操作系统发起多年专利大战之后,微软于美国当地时间周三宣布将加入“开源发明网络”(Open Invention Network)组织,并将超过6万项专利交叉授权给该组织成员。

图:微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)在微软Build开发者大会上

开源发明网络是由IBM、Red Hat等公司在2005年创建的,当时它只是一个专利池。在这个专利池中,成员们同意互相交叉授权专利,条件是同意不对从事基于linux的项目的公司宣示这些专利。从那以后,甲骨文、谷歌和其他数百家公司加入了该组织,并创建了一个庞大的专利库,允许其成员保护自己免受非会员的专利攻击。

微软决定加入开源发明网络组织的行动再次表明,在涉及开源技术方面,该公司已经改变了策略。微软曾热衷于从Android设备制造商那里赚取利润,而不是开发其自身移动战略。

微软公司副总裁兼副总法律顾问埃里希·安德森(Erich Andersen)在博文中写道:“我们知道,微软加入开源发明网络的决定可能令许多人感到惊讶,因为众所周知,微软和开源社区过去在专利问题上曾存在摩擦。而对于那些以公司身份跟随我们发展的其他人来说,我们希望这将被看作是微软下一个合乎逻辑的举措,毕竟我们是一家倾听客户心声、坚定致力于Linux和其他开源程序的公司。”

除了微软在短短几年内发生的深刻文化转变外,这一举动还表明,与iPhone和Android标志着移动电脑崛起之后出现的那种毫无意义、代价高昂的专利大战不同,云计算可能不会受到那样的影响。企业云计算在很大程度上依赖于Linux和其他开源技术,任何涉及开源技术的专利纠纷都会对整个系统造成冲击。(小小)

