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微软加入"开源发明网络" 众多专利授权给谷歌等公司

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-15 17:00

微软加入“开源发明网络“ 众多专利授权给谷歌等公司,微软 专利 谷歌 linux 安卓

（原标题：Microsoft vows to protect Linux from future patent wars by joining the Open Invention Network）

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月11日消息，据GeekWire报道，在对谷歌基于linux的Android移动操作系统发起多年专利大战之后，微软于美国当地时间周三宣布将加入“开源发明网络”（Open Invention Network）组织，并将超过6万项专利交叉授权给该组织成员。

微软加入开源发明网络 众多专利授权给谷歌等公司

图：微软首席执行官萨蒂亚・纳德拉(Satya Nadella)在微软Build开发者大会上

开源发明网络是由IBM、Red Hat等公司在2005年创建的，当时它只是一个专利池。在这个专利池中，成员们同意互相交叉授权专利，条件是同意不对从事基于linux的项目的公司宣示这些专利。从那以后，甲骨文、谷歌和其他数百家公司加入了该组织，并创建了一个庞大的专利库，允许其成员保护自己免受非会员的专利攻击。

微软决定加入开源发明网络组织的行动再次表明，在涉及开源技术方面，该公司已经改变了策略。微软曾热衷于从Android设备制造商那里赚取利润，而不是开发其自身移动战略。

微软公司副总裁兼副总法律顾问埃里希・安德森（Erich Andersen）在博文中写道：“我们知道，微软加入开源发明网络的决定可能令许多人感到惊讶，因为众所周知，微软和开源社区过去在专利问题上曾存在摩擦。而对于那些以公司身份跟随我们发展的其他人来说，我们希望这将被看作是微软下一个合乎逻辑的举措，毕竟我们是一家倾听客户心声、坚定致力于Linux和其他开源程序的公司。”

除了微软在短短几年内发生的深刻文化转变外，这一举动还表明，与iPhone和Android标志着移动电脑崛起之后出现的那种毫无意义、代价高昂的专利大战不同，云计算可能不会受到那样的影响。企业云计算在很大程度上依赖于Linux和其他开源技术，任何涉及开源技术的专利纠纷都会对整个系统造成冲击。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217482-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:谷歌专利安卓微软Linux

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