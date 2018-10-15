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首款手机销量不佳，传"安卓之父"正打造AI新机

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-15 17:01

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（原标题：Android Creator Is Said to Build AI Phone That Texts for You）

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月11日消息，据彭博社援引知情人士的消息称，由Android操作系统创始人安迪・鲁宾(Andy Rubin)创办的消费电子初创企业Essential Products公司正将多数项目搁置，从而专注于开发一款新型人工智能（AI）手机。这款手机可以模仿用户，并自动代表他们回复信息。

首款手机销量不佳，传安卓之父正打造AI新机

知情人士表示，Essential Products公司在取消了正在开发的智能手机项目几个月后，也暂停了一款计划中的家用智能音箱开发。该公司较早的一款手机销售情况令人失望，为此其已经放弃开发继任产品的努力，部分原因是该产品与市场上的其他产品过于相似。经历了连续的挫折后，Essential今年甚至曾考虑过出售自己。

这种新型移动设备的设计不像标准的智能手机。它将配有小屏幕，要求用户主要使用语音命令与Essential公司的AI软件进行交互。据知情人士透露，这款产品的理念是自动预约，或者自动回复电子邮件和短信。用户还可以通过计划中的设备接打电话。这一切听起来有点像科幻电影《她》(Her)的场景。

鲁宾想用一款真正不同于其他产品的设备来吸引人们的想象力。这款计划中的手机此前未被报道过，可能是Essential打入由苹果和三星主导的市场的最后希望。Essential发言人拒绝置评。

在去年接受彭博社采访时，鲁宾表示，出于善意的动机，他愿意沿着这些思路开展一个项目。他说:“如果我能把你的手机变成虚拟的你，你就能尽情地享受自己的生活，吃晚餐时不用再碰触手机，你可以信任手机能代表你做许多事情。我想，我能解决一部分上瘾行为。”

这一概念虽然新颖，但也面临许多实际挑战。花许多时间和Siri或Alexa聊天的人都知道虚拟助手的局限性。因此，Essential打算将该产品作为对智能手机的补充，或者作为一款适合那些不愿花太多时间盯着屏幕的人使用的设备。

Essential拥有大约3亿美元的资金支持，使其成为硅谷多年来最雄心勃勃的消费类电子产品新贵。这家公司总部位于美国加州帕洛阿尔托(Palo Alto)，去年开始销售一款名为Essential Phone的产品，此举在iPhone X问世之前就因开创了全面屏设计而引起了轰动。自从第一款Essential Phone和苹果iPhone X发布以来，许多手机制造商纷纷效仿。不过，但由于价格相对较高，且存在软件漏洞，Essential Phone销量不佳。

去年，鲁宾在谷歌任职期间的不当行为指控给公司蒙上了阴影。鲁宾否认了这些指控，并在去年11月短暂离开了Essential。据彭博社5月份报道，今年上半年，鲁宾将公司挂牌出售，并取消推出第二版Essential Phone的计划。

当Essential公司决定暂停以家庭为中心的智能音箱项目时，它已经失去了这个项目的主要工程师，原因是人们对推出这一雄心勃勃的设备前景存在分歧。鲁宾把它想象成一个拥有自己的语音指令技术的独立设备，可以通过Siri、Alexa和Google Assistant进行查询，这一壮举可能需要三家竞争对手的合作。

鲁宾在谷歌的工作为现代智能手机业务的发展奠定了基础，他希望通过这款新的、依赖AI驱动的设备来实现第二阶段的目标。据知情人士透露，Essential公司的主要目标是在今年年底前完成这款手机的首个原型机，该公司最早可能于明年1月在拉斯维加斯的消费电子产品展(CES）上向业内合作伙伴展示这款手机。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217483-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:谷歌手机智能手机AI安卓

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