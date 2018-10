±±ÃÀÒµÎñÏÔÖøÔö³¤£¬ÁªÏëÔÙ³¬»ÝÆÕÕ¼¾ÝPCÊÐ³¡µÚÒ»

北美业务显著增长,联想再超惠普占据PC市场第一

(原标题:Lenovo Reclaims the #1 Spot in PC Rankings in Q3 2018, According to IDC)

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月11日消息,据美国媒体报道,市场调查公司IDC和Gartner周三发布的研究报告都显示,联想在第三季度PC出货量上超越惠普再次占据第一宝座。IDC称,联想市场份额为24%,惠普为22.8%,随后是戴尔、宏碁和苹果。Gaertner的数据为,联想占23.6%市场,惠普占21.8%,随后是戴尔、苹果、宏碁等。

联想北美总裁马修·齐林斯基(Matthew Zielinski)周二表示,公司最近市场份额增长表明,联想比以前更清楚如何进行产品营销。由于第二季度算入了富士通的数字,加上改变了北美渠道策略和稳定了管理层,联想在北美的业务获得显著增长。

IDC称,第三季度全球PC(包括台式机、笔记本电脑和工作站)出货量约为6740万台,同比下降0.9%。Gartner的数据为出货6720万台,同比增长0.1%。IDC的分析师称:“第三季度表现好于预期,但假日季节的情况还不确定。”Gartner的分析师表示:“受Windows10电脑更新换代推动,企业PC需求保持稳定。但消费型PC需求继续疲软,抵消了企业市场的强劲增长。”

IDC称,第三季度联想全球PC出货量约为1615万台,同比增长5.8%;惠普出货量为1536万台,同比增长0.3%;戴尔出货量为1147万台,同比增长5.8%;宏碁出货量为487万台,同比增长8.5%;苹果出货量为476万台,同比下降11.6%。

Gartner的数据为,第三季度联想出货1589万台,同比增长10.7%;惠普出货1463万台,同比增长6.2%;戴尔出货1074万台,同比增长5.3%;苹果出货493万台,同比下降8.5%;宏碁出货407万台,同比下降5.7%。(木秀林)

