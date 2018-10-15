易读|OPPO推Hyper Boost引擎加速技术

10月11日消息，继华为推出GPU Turbo、vivo的双涡轮引擎加速技术之后，OPPO今天发布了一个由系统引擎、应用引擎和游戏引擎组成的系统优化：OPPO Hyper Boost技术。

据OPPO介绍，OPPO Hyper Boost是OPPO自主研发的全场景、系统级资源调度优化方案，其由系统引擎、应用引擎和游戏引擎组成，能够实现全场景、系统底层级别的提升用户的操作体验，弥补安卓系统资源调配机制的缺陷。

三年前研发实现三大系统优化

关于该项技术，据OPPO研究院软件研究中心负责人陈岩透露，早在2015年就开始相关的研究。

2015年开始了Hyper Boost系统引擎的研发。“当时OPPO主要考虑到安卓手机体验问题，比如延迟、卡顿、功耗等问题。因此，OPPO希望能够开发新的调度算法，实现对用户直接行为场景的感知，进行系统的调度。”OPPO研究院软件研究中心负责人陈岩透露。

2016年，OPPO又将该系统在高通和MTK平台上进行了优化；2017年开始了游戏引擎的研发工作，比如与腾讯天美实验室展开了合作；在2018年全新设计了OPPO应用加速引擎，对于常用的超级应用，实现了应用内优化。

最后，OPPO将“系统引擎”、“游戏引擎”和“应用引擎”三者进行了结合实现了全新的加速，即Hyper Boost。

据陈岩介绍，OPPO Hyper Boost加速引擎的核心工作原理是让应用程序与系统资源实现实时“双向对话”。

也就是说让来自应用和游戏程序的不同场景和用户行为会通过Hyper Boost加速引擎更好地快速高效地匹配相应的系统资源，同时更针对性、更全方位的系统资源调配优化 又让硬件资源能被更好地利用，让应用和游戏程序响应更加迅速、整体系统运行更加流 畅。

Hyper Boost的系统引擎可以兼容、贯通多底层硬件平台，实现全域优化；而游戏引擎也率先与腾讯、网易以及三大游戏引擎合作，未来将对TOP100游戏进行底层优化；应用引擎针对用户最常用的应用，比如微信、手机淘宝、手机QQ进行了全面优化。陈岩表示，OPPO是手机淘宝、手机QQ首个联合优化的手机厂商。

与华为、vivo加速引擎的差异

在OPPO推出Hyper Boost技术之前，华为也推出了“吓人的技术”：GPU Turbo技术，让用户可以在硬件不改变的情况下，性能得到提升；之后vivo也推出了包括引擎vivo System-Turbo和游戏引擎vivo Game-Turbo的双涡轮加速引擎。

那么，OPPO的Hyper Boost与华为、vivo的差异是什么呢？

在随后的采访过程中，陈岩虽然没有评价友商，但详细解释了Hyper Boost差异化。陈岩表示，Hyper Boost更强调的是用户体验的提升，来自用户的直接使用。OPPO重视的是用户在各个应用细节使用场景，这个体验更多通过“双向对话”达到了极致。

比如该系统引擎的OPPO行为感知调度，可以让过往安卓系统的Linux底层内核以20毫秒为单位的对底层硬件调整频率，实现以0.2毫秒为单位对底层硬件进行动态调整，相应速度可以提升100倍。

陈岩表示，Hyper Boost还是一个继续发展的技术，未来会结合AI硬件模组，令优化更智能，也会结合5G特性，带来极致的游戏和移动互联网体验。

据了解，集成这三大引擎的Hyper Boost会全面应用到R17系列。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217485-1.html

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