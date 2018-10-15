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易读|华为计划3年发展百万AI开发者和合作伙伴

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-15 21:00

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科技传媒网讯 网易科技新闻 10月11日消息，华为2018HC大会上，华为公布了人工智能全栈全场景战略，同时发布了两颗AI芯片。除此之外，华为公司董事、战略Marketing总裁徐文伟还宣布了一项计划：三年发展100万AI开发者和合作伙伴，通过AI和生态让智能世界加速到来。

据研究机构预测，到2025年，全球AI市场空间将达到3800亿美金，其中90%来自于企业市场。徐文伟认为，AI的落地主要有三大场景：分别是海量重复性场景、专家经验型场景与多域协同的场景。

那行业AI如何落地？徐文伟表示有三个关键点：第一，场景是起点。我们经常问AI能做什么，其实可以问我们自己想要什么?想要解决什么问题?如何采用AI来实现；第二，行业智慧是突破点。俗话说老马识途，专家智慧就是行业老马，要把这些行业老马的经验变成AI的技能；第三，使用AI的目的是实现价值。AI应用带来商业价值，产业价值和社会价值。同时，基于价值的实现又能回馈补充数据，让AI更聪明。

徐文伟表示，华为首先是一家平台公司，通过端、管、云建立的开放平台，结合AI，与生态合作伙伴一起，使能各行各业的数字化转型。

因此，华为计划3年发展100万AI开发者和合作伙伴。“华为打造端、边、云协同的数字平台，通过+AI和生态，让智能世界加速到来。”徐文伟表示。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217486-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:AI华为徐文伟易读

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