速腾聚创获超3亿融资 菜鸟、上汽、北汽参投





科技传媒网讯 网易科技新闻 10月11日消息，激光雷达领先企业RoboSense（速腾聚创）公布最新融资进展。本次战略融资金额超过3亿， 投资方为阿里巴巴旗下的智慧物流平台菜鸟网络、上汽集团旗下的投资平台尚颀资本、北汽集团等。此前，海通证券、复星、东方富海、昆仲资本、粤民投等已进行投资。

据悉，速腾聚创此次融资将用于加大在芯片、固态激光雷达、AI感知算法等技术的投入，加速成熟产品的商用，拓展产业布局。

据介绍，速腾聚创的创始团队囊括算法、硬件、芯片、光学等多方面顶尖人才，目前在北京、深圳和美国硅谷均有分支机构。2017年4月，速腾聚创在国内率先量产车载16线激光雷达，同年9月量产32线激光雷达，并正式发布基于激光雷达的自动驾驶环境感知AI算法，提供软硬结合的激光雷达环境感知解决方案。2017年10月，速腾聚创公布了MEMS固态激光雷达。

速腾聚创联合创始人Mark表示，本轮战略融资对于RoboSense而言，获得的不仅仅是在资本上的帮助，还将会获得战略上的资源补充。我们非常期待与合作伙伴保持密切合作，共同推进自动驾驶产业发展。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217487-1.html

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