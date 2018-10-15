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大搜车与昆仑好客达成合作协议 入局汽车新零售

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-15 23:00

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大搜车与昆仑好客达成合作协议 入局汽车新零售



科技传媒网讯 网易科技新闻 10月11日消息，汽车新零售平台大搜车宣布，已与中石油昆仑好客有限公司签署战略合作协议，大搜车将在昆仑好客超过20000家加油站进行新零售布局。第一阶段在广东、云南、浙江等地开展合作，目前已落地具体深度合作业务。

与中石油昆仑好客签署战略合作之外，大搜车表示,还逐步与中石油各省销售公司陆续签订战略合作协议。大搜车相关负责人称，首先落地的合作业务是在中石油内部开通内购渠道，通过大搜车系统连接主机厂和中石油员工。

中石油昆仑好客方面称， “未来，用户在加油站不仅可以加油、逛便利店，还可以购买新车、置换车辆，后续还能享受更多场景化服务。”

大搜车成立于2012年12月，是汽车行业的智能链接者，通过构建“端+网+商”的汽车新零售生态，组建起为车商提供SaaS、金融、营销、交易及物流等一站式服务平台，最终形成S2b2c的模式整合供应链给前端车商赋能。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217488-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:汽车中石油加油站新零售大搜车

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