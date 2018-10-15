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携程冻卵福利施行满3月 首批女员工赴美冻卵

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-15 23:01

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携程冻卵福利施行满3月 首批女员工赴美冻卵



科技传媒网讯 网易科技新闻10月11日消息，携程曾于今年7月宣布在内部启动特殊生育福利项目：拓宽生育基金的使用内容，为公司中高级女性管理者提供10万元至200万元及7天年假，使她们能享有冻卵等高科技辅助生育福利。

这是“冻卵”这一名词以“企业福利”的身份再一次走进国人视野，特别是在互联网企业、职场女性之间，此项福利也引发行业热议。

冻卵，通过医疗技术将高质量的卵子冷冻保存，以便日后决定生育后代时取出使用，可以理解为“一种采用科技手段的生育保险”。Facebook和苹果公司分别在2014年与2015年开始为女员工提供这一生育福利项目。

携程是国内首家提供这项生育福利项目的大型科技企业。这项福利推出3个月后，携程冻卵产品的合作单位――智特医疗的创始人、国家千人计划专家张欣博士表示在刚刚过去的十一黄金周，赴美冻卵游的人数较往年增长近400%，其中就包括享受携程这一特殊生育福利的女性管理者。

携程的这一福利，已经开始渗透到企业内部，并真正地去影响员工。近4倍的增长数据，也让我们看到，冻卵在中国，已经不再是女明星们的专属，正在被普及为一项普通的医疗服务。

她们非常坚定地认为这是一项对自我的投资

随着国家生育政策放开的呼声不断加大、以及经济增长所带来的品质需求，使得辅助生殖产业成为新一波的市场投资热点。据了解，2017年美国的辅助生殖领域的投资额超过1.78亿美元。全球辅助生殖市场将在2020年突破210亿美元。

美国于2012年率先对女性开放冻卵服务，对于女性来讲， 冻卵不但能大大满足生育力储备的要求，同时也可能会改变传统的事业、婚姻、子女的生活方式。冻卵技术的成熟使女性能更加自如地安排和平衡事业、家庭、子女的进程。

对比海外市场，在中国更加明显的是女性劳动力、职场地位的持续崛起。许多中产阶级女性也在把“冻卵”纳入自己的人生规划。这些女性普遍是受过教育、强调自我生活品质的群体。

她们作为第一批有条件的女性选择在当下前往海外进行手术，冷冻及保存卵子，延长自己的生育年龄。追求自由生活、发展事业、找不到合适伴侣等等，都是这些女性决定进行冻卵的原因。

“前来冻卵的携程女性管理者，就是这一群体的代表，她们认为这是一项对于自己未来的投资”。张欣博士表示，“她们暂时不想考虑生育，或暂时不想走入婚姻。无太多约束去冻卵，给她们解决了后顾之忧”。

一位不愿意透露姓名的携程的女性管理者表示，“在美国冻卵全程只需要一个星期，而十一黄金周就是个非常好的时间段，完全不影响正常工作。”她坦言，完成冻卵后能让事业和生活自由，也减缓了婚姻家庭压力，更能给担心自己的父母一剂定心丸。

85后女性关注增多 闺蜜母女结伴成趋势

张欣博士指出，女性冻卵的最佳年龄应该在40岁之前，所以当下的冻卵服务人群范围更聚焦于80后女性，不乏90后客户咨询与关注。

在智特所服务的客户群体中，年龄层越来越小，越来越多出生于85后的单身女性。这些80后、90后的想法也更加新锐。

张欣博士转述，有的女性非常明确地表示：“对于要不要小孩不是特别确认，不是那种笃定说一定要当母亲，只不过要给自己的人生多一个选择。”他说， “很显然，这些80后、90后的女孩子对现在这种自己可以掌握一切，比较独立的生活状况是比较满意的。”

而对于这类女性来说，更加轻松自若的态度，使得她们“结伴冻卵”就变成了像“结伴出行”一样的操作。“闺密冻卵游”是智特发现的一个新亮点。两个好友互相鼓励，一起前来。她们不一定会使用储存的卵子、当母亲也不是生命中的必然选择。不过，假如她们日后下定决心生育的话，冷冻了的卵子为她们保留了做母亲的机会。

结伴的另一种模式是母女结伴，妈妈陪同女儿冻卵，女儿陪同母亲体检。女儿的冻卵决定往往会得到家长的支持和资助， 对于父母来讲， 女儿决定冻卵自然减轻了他们对女儿婚姻，子女，家庭的担心。

“可以鼓励国民多生孩子”

“实际上，冻卵价格不菲，而公司可以提供这项巨额福利，这让人觉得James（梁建章）对于鼓励生育的态度非常硬核，他对于中国人口的担忧和政策的推动，不放弃一丝机会，这让我们觉得，他在做他所能做的一切――鼓励国民去多生孩子，去提高生育率。”一名来自携程的受访者如是说。

当提到生育这一关键词，携程人都绕不开董事局主席梁建章先生对于中国人口研究的话题。

在不久前的一次采访中，梁建章表示，中国可能会继续放宽人口政策的限制。不难想象，随着生育政策的放开，对“冻卵”等辅助生育方式的接纳度将会提高。而伴随着越来越多的女性推迟结婚和怀孕，生育服务市场需求也从这种变化中受益。

“这两年来美国进行冷冻卵子的中国地区女性客户非常多，可以肯定地说，中国是目前冻卵客户数量增长最快的国家。”张欣博士表示。

他分析，中国冻卵人群的增幅在三年内有可能超越美国。而支持这一理论的原因客观存在：中国人口基数，女性刚需群体的增加、女性观念的改变、大量不孕不育的人群需求，以及国家需要人口红利。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217489-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:携程生育婚姻梁建章张欣

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