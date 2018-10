NASA大火箭升空再推迟 成本已超预算数十亿美元

(原标题:NASA can look forward to even more costs and longer delays for its next big rocket)

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月11日消息,据国外媒体报道,美国国家航空航天局(NASA)再次预计其将人类送上月球和火星的“太空发射系统”(Space Launch System,SLS)将会面临再次推迟和增加预算。

今日NASA总监察长发布了一份关于太空发射系统火箭项目进展状况的报告,措辞严厉。SLS火箭已经经历了多次预算超支和时间延误,预计成本将比预期高出数十亿美元。报告指出,到2020年6月,也就是目前计划的首次发射日期,这枚重型运载火箭可能无法升空。

报告将许多问题归咎于SLS火箭的主要承包商波音公司。波音公司一直在努力开发SLS火箭的核心助推器,也就是火箭的主体部分,其中包括主要引擎和大部分推进剂。第一级核心助推器将用于太空发射系统的首次试飞,此前预计将于2017年6月交付;现在,波音预计将在2019年12月完工,不过很有可能提前。监察长认为,这些延误可以归咎于波音公司的“糟糕表现”。报告称,长期以来该公司对火箭核心需要做多少工作,以及需要多少人来完成,给出了错误的估计。

随着这些延迟的增加,NASA预计会投入更多的资金来完成SLS火箭的开发。根据目前的估计,NASA预计到2021年将花费89亿美元,以便波音公司能够完成第一级的核心工作,并为即将到来的飞行准备更多:这是原有预算的两倍。此外,这个数字还不包括NASA完成SLS火箭的所有其他合同开支。例如,用于为航天飞机Space Shuttle提供动力的火箭主发动机由Aerojet Rocketdyne制造。到目前为止,这个合同已经花费了20亿美元。

研发进度的反复推迟和不断增加的成本开支一直是SLS火箭的常见问题。这枚火箭原本计划在去年进行首次发射,但随着预算的增加,它的首次亮相一直在被推迟。自2010年以来,NASA已经在SLS的研发上投入了近120亿美元。预计这个数字将会继续增长。自2017年11月以来,NASA一直计划在2019年进行太空发射系统的首次试飞,但现在这一时间节点已经推迟至2020年。监察长的报告也怀疑这一时间点是否会继续推迟。

波音公司将许多延误归咎于资金不足,但NASA监察长说,这不是钱的问题。报告认为,波音公司的错误估计是造成这些问题的原因之一。波音公司不仅没能理解其任务范围,而且也没能在预算和时间表上给NASA提供一个较为精准的估计。波音也在努力提高工作效率:公司计划的任务中只有大约一半能按时完成。油管设备的污染和一个大型机器人焊接工具的错位也减慢了开发进度,然后还有运气不好的因素。一场龙卷风摧毁了位于新奥尔良的NASA的Michoud组装设施,正值太空发射系统在那里建造,这使得生产又推迟了两个月。

图示:SLS火箭的第一级核心助推器零部件

该报告还指出,NASA的管理不善。NASA并没有要求波音公司提供详细的信息,说明为SLS火箭开发助推器到底需要多少成本,这使得NASA很难追踪波音公司的支出。因此其并不知道该公司是否达到了目标。此外,NASA还向波音公司提供了大量的奖励费用——这些奖金原本应是公司在出色完成工作后,可以在原有合同的基础上获得的。报告称,考虑到波音的表现有多糟糕,这些费用开支很奇怪。例如,波音公司在2014年至2018年间的花费比原计划多了6亿美元,而且比原计划晚了两年,但NASA还是多给了该公司3.23亿美元的奖金。

监察长向NASA提出了7条建议,告诉他们如何推进并解决这些问题。这些措施包括告诉波音公司制定更精确的时间表,重新就目前的合同进行谈判磋商,以便NASA确切知道这枚火箭的成本。否则,这份报告认为,现在制定合同的方式不可持续。

与此同时,这份报告也反驳了对SLS火箭质疑。有人认为该项目花费太多,而且NASA完全可以使用其他类似的、成本较低的火箭。NASA称SLS火箭完成后将成为世界上最强大的火箭,能够将近130吨的有效负载送入近地轨道。

唯一的问题是SLS火箭的真正实力可能在一段时间内无法体现出来,因为NASA正在建造两个版本的火箭——Block 1和Block 1B。推力更强大的Block 1B最早要到2024年才能投入使用,考虑到所有这些延迟,原定计划可能会有所改变。相比之下,Block 1只能将超过90吨的有效负载送入轨道。这与目前SpaceX的猎鹰重型火箭等运载工具的能力相差无几。猎鹰重型火箭可将约130吨的重量送入同一轨道,而其发射成本在9000万美元到1.5亿美元之间,与SLS火箭的开支相比成本很低。

从这一点上说,也许让SLS火箭存活下来的最重要事情是国会的大力支持。SLS的大部分研发都放在阿拉巴马州,该州代表理查德·谢尔比(Richard Shelby L)一直是这个项目的最大支持者。谢尔比确保每年Richard Shelby都能得到足够的资金,而且他很可能会继续为这个项目而战。此外,许多支持SLS火箭的工作分布在美国各地,这也让该项目赢得了国会议员的更多支持。

然而,这个报告对SLS火箭的支持者来说并不是好消息。NASA需要在项目运行方式上做出一些重大改变,否则这枚火箭可能会永远停留在地面上。(晗冰)

