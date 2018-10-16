网易传媒CEO李黎：网易要成为用户获取高品质内容的主场

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月11日消息，网易传媒今天在北京举办“我的态度主场 ”2018网易传媒年度战略发布会。网易传媒CEO李黎在致辞时表示，希望网易成为用户获取高品质内容、从而激发思考表达的主场。在此次发布会上，网易传媒核心输出“用户价值、原创内容、产品运营、市场营销”等多维度的最新战略及布局，传递了网易态度主场和持续塑造品牌影响力的价值理念。

在致辞中，李黎提到，在当下的内容消费领域，得益于算法创新和技术进步，用户总量和平均使用时长实现了爆发式增长；不过，单纯个性化推荐的吸引，难以满足用户更深层次的需求，优质内容的稀缺将制约平台的发展。

在李黎看来，内容消费升级是渐进式的过程：一方面，用户面对的内容供应量空前丰富，相应地，注意力也前所未有的分散；另一方面，市场下沉趋势明朗化，更多圈层的消费需求亟待释放。因此，李黎表示，当前传媒产业已经进入下半场，内容消费市场方兴未艾，红利远没有结束。

以下是李黎在“2018网易传媒年度战略发布会”上的发言实录：

尊敬的各位来宾、女士们、先生们，大家下午好。

非常感谢大家能够莅临我们网易传媒2018战略发布会。

21年前，网易公司成立。1年后，也就是1998年，顺应门户网站热潮，网易首页全面改版，从此在内容资讯领域保持市场领先地位。2011年，洞察到移动互联网的巨大机遇，我们率先发力上线新闻客户端，也就是网易新闻客户端，受众知名度和行业口碑遥遥领先。2017年，网易传媒提出“内容消费升级引领者”战略，深耕内容品牌化、品类多元化，致力于提升用户消费体验，完成了向多元内容平台的升级。

在当下的内容消费领域，得益于算法创新和技术进步，用户总量和平均使用时长实现了爆发式增长。不过，单纯个性化推荐的吸引，难以满足用户更深层次的需求，优质内容的稀缺将制约平台的发展。在我们看来，内容消费升级是渐进式的过程。一方面，用户面对的内容供应量空前丰富，相应地，注意力也前所未有的分散；另一方面，市场下沉趋势明朗化，更多圈层的消费需求亟待释放。

基于以上洞察，我们提出了“我的态度主场”这一主题，希望网易成为用户获取高品质内容，从而激发思考表达的主场。为此，在平台业务部分，我们将更多为参与方赋能，提供高质量和强差异的内容产出；在原创业务部分，强化网易传媒积淀深厚的内容品牌优势，同时以多样化的内容满足不同圈层的需求；在产品部分，加强对用户表达的激发，形成更好的社区化效应。

当前，传媒产业已经进入下半场，内容消费市场方兴未艾，红利远没有结束。

我们能看见多远的过去，就能看到多远的未来。今天，我们在这里举办战略发布会，既是对过去的总结与回望，也是揭幕未来的崭新路标。接下来，我和我的同事们将与各位一同分享网易传媒对于“传媒行业下半场”的解题思路。期待与各位一道，在新一轮的内容消费时代共创辉煌。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217491-1.html

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