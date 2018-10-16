顾晓琨：网易公开课要成为用户终身学习的泛知识平台

科技传媒网讯 网易科技新闻10月11日消息，网易传媒今天在北京举办“我的态度主场 ”2018网易传媒年度战略发布会。在此次发布会上，网易传媒核心输出“用户价值、原创内容、产品运营、市场营销”等多维度的最新战略及布局，传递网易态度主场和持续塑造品牌影响力的价值理念。

在此次发布会上，网易传媒内容品牌发展部群总监顾晓琨分享了网易公开课最新的进展和新的战略。他认为，在过去8年时间里，网易公开课自主翻译了超过6万余集全球顶级的优质课程，同时还通过内容的合作和版权的采购，收纳了超过15万集优质的内容。目前，网易公开课内容已经涵盖了科技、人文、设计、教育、艺术等22个领域，并且还在持续的扩充中。8年时间，网易公开课积累了超过8千万的用户。但是，这8年时间网易公开课在市场和营销端的投入几乎为零。网易公开课作为“最重要的小事”，名副其实。

在内容消费升级时代，网易公开课将会做两件事：第一，从过去的打破壁垒到打破边界，让用户处于更广阔的世界；第二，从教育公平到探索上限，为所有的用户构建一个可以随时随地终身学习的泛知识平台。最终让用户在一个信息爆炸、纷繁的世界中有所得。

未来网易公开课在内容和运营层面将围绕这三个方面展开：继续扩展广阔且严选的内容池、原创定制化的知识解决方案、陪伴式和教学相长的学习计划，同时，网易公开课将和网易新闻从用户、内容运营、数据推荐等各个层面进行打通和联动，为用户提供更加轻量化和效率化的学习体验。

以下为顾晓琨在“2018网易传媒年度战略发布会”的演讲实录：

各位网易的合作伙伴大家下午好，我是网易传媒的顾晓琨，下面我将为大家分享一件最重要的小事。

在不久前的7月，丁老板受吴晓波邀请，参加《十年二十人》的节目录制，回顾中国互联网最近十年的历程，和创办网易二十一年的心路与感悟。当问到这十年里对于网易来说最重要的事情时，他说有2件事。第一个是从PC互联网到移动互联网的转型，这种转型成就了网易新闻从门户到客户端的变迁，并且在很长的一段时间内引领了新闻资讯客户端的发展。而第二件，出乎了很多人的意料，他说我们做了网易公开课，因为网易公开课体现了互联网的核心思想，创新、分享和公平。而这也正是网易公开课所创立的初衷，我们用互联网打破学习资源的壁垒，让所有人有机会公平的获取知识。

所以，在过去的8年时间里，网易公开课自主翻译了60000余集的世界知名大学公开课，既有哈佛、耶鲁、斯坦福、牛津这样的顶级名校，也有像可汗学院这样的知名非营利教育机构的课程。通过版权合作与购买的形式，收纳了超过15万余集的优质内容，涵盖的领域包括科技、人文、设计、教育艺术等22个领域，累计用户数已经突破8000万。

但是，与重金购买版权的同时，持续耕耘内容形成鲜明对比的是，这8年时间网易公开课在市场与营销投入几乎为0。网易公开课如此重要，却又如此低调，名副其实最重要的小事。

随着移动互联网和终端的发展，随着内容产业的兴起和爆发，教育壁垒已不存在，网易公开课也完成了其作为中国最早的在线免费教育社区这个角色所承担的使命。

从现在，到未来，我们将进入全新的内容消费升级时代，用户对于知识和学习的的需求和定义都有了更丰富的内涵，而网易公开课也将开启一个全新的阶段：第一，网易公开课将从打破壁垒，到打破边界，我们希望为用户呈现的是更广阔的世界；第二，从教育公平，到探索上限，我们希望为用户构建一个可够终身学习的平台。

而最终，让我们的用户在这个信息爆炸、碎片、速朽、纷繁的世界里，在这里，有所得，而这种所得，将在全新改版网易公开课中，以非常轻量化、效率化，随时随地的融入我们的生活。

有所得包括三方面：“得见识、得知识、得方式”。见识丰富我们的人生，知识塑造我们的灵魂，方式则决定我们的态度。

未来，在内容和运营上我们会做3件事：

第一，继续丰富广阔且严选的内容池。

这里特别要值得一提的是，我们将打造国内首个大健康内容知识体系“伍连约苹”，从公共医疗、家庭医疗、医药科学等领域让中国人真正的能够有机会有个对于现代医学与自身和社会的关系有一个全面和系统化的认知，“伍连约苹”的名字则是为了纪念民国时期的知名华裔医学家、公共卫生学家伍连裕他为中国的公共卫生事业发展，特别是鼠疫的防治，做出了卓越的贡献

除此之外，内容的丰富还来自于众多优秀的合作方，在近期与读书人APP达成了深度内容合作，用户可以在网易公开课通过读书人的订阅号，获取更多原创免费短视频内容，涉及学术前沿最具革新意义的科学、技术及思想文化等创新内容类目。

第二、推出了定制化知识解决方案。在丰富内容的同时，我们也看到了用户对于体系化知识构建的需求推出了定制化知识解决方案。

这是我们已经上线的“男人书房”系列课程。任志强作为“男人书房”首季嘉宾主讲人，与网易公开课一同倾力推出“男人书房系类之《任志强商学课》”。在这门课程中，任志强将以企业家的思维解读商业，以音频形式结合从商经历阐述经商之道，为用户带来有高度的思维塑造和指导。“男人书房―《任志强商学课》”不仅涵盖100期单期节目，还将带来“任志强朋友圈独家内容”，“任志强线下书友会”等额外增值体验。

除了任志强以外，项目主讲人涉及商界领袖，文娱明星，文化名人，著名学者，电影人，独立音乐人与流量大咖等各类风云人物。

网易公开课还汇聚了中国众多知识精英群体的APP―“明白”，重磅推出《名家历史大课》。《名家历史大课》有清华大学历史系秦晖教授、中国人民大学张鸣教授等顶级学府史学权威带领用户历数中外历史风云变迁

同时我们还结合网易传媒独有的工作室体系，将推出一系列自制精品课，

第三，与见识和知识一样重要的，还有学习的方式。网易公开课已率先推出陪伴式学习计划“一万分钟计划”。以时间打卡、用户排行榜单，获得勋章奖励的激励形式，鼓励用户参与到课程内容的学习中来。加入一万分钟计划，每一门都会用分钟来计算学时，我们可以每天自定义学习的时常，通过轻量化的方式，达成一个又一个的小目标。其中“樊登为你讲好书”、“有声英文书，听见大世界”、“学好英语，玩转世界“等广受用户欢迎，“一万分钟计划”已累计超过300万人参与。

学习方式，除了自我学习，也要教学相长，青媒计划则是我们整合网易内部和传媒业界优势资源，与网易新闻学院联合推广的大学生自媒体公益培训计划，旨在为高校学生提供零距离接触新媒体行业大咖和参与新媒体运营实践的机会。在过去已经举办的7期培训中，已有超过1000所高校的15000多名学员参与了新媒体课程学习。此外，网易公开课将通过网易覆盖全国优秀院校的新闻学院体系，面向广大学生群体，开放100门独家免费课程，

配合教育信息化政策战略落地。

在内容消费升级时代，我们网易公开课要为用户拓展边界，探索上限，我们不仅继续丰富广阔而严选的内容池，我们还有定制化的知识解决方案，同时我们还有教学相长的学习方式，我们希望通过轻量化和高效的学习体验，让用户能够随时随地的参与到学习当中来，同时网易公开课将来跟网易新闻从用户、内容运营、数据推荐等各个层面进行打通和联动，在内容消费升级时代为我们的用户提供更加优质的学习体验。

最后我想说的是网易公开课未来依旧是一件最重要的小事，只不过这一次我们希望用户获取知识的门槛变得越来越小，用户学习的负担变得越来越小，而学习对于用户的价值和意义变得越来越重要。谢谢大家！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217492-1.html

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