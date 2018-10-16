谢云巍: "网易号"图文及视频阅读量每天超过8亿和5亿

科技传媒网讯 网易科技新闻10月11日消息，网易传媒今天在北京举办“我的态度主场 ”2018网易传媒年度战略发布会。在此次发布会上，网易传媒核心输出“用户价值、原创内容、产品运营、市场营销”等多维度的最新战略及布局，传递网易态度主场和持续塑造品牌影响力的价值理念。

在发布会上，网易传媒高级运营总监谢云巍现场分享了“网易号”的发展动态。据谢云巍透露，截止目前，活跃 在“网易号”上的自媒体已经超过70万，这些自媒体每天能够生产超过50万条内容，视频和图文的内容量各占一半，在受众层面，能够产生超过8亿图文阅读量和超过5亿视频阅读量，激发每天超过400万条跟贴。

谢云巍表示，“网易号”是第一个将中腰部作者作为重点扶持的平台，通过助推这些作者带来的多样性和多元化，强化平台自身的核心竞争力。继2016年“网易号”推出了针对图文中腰部作者的特色内容激励计划，2018年，又推出了针对视频用户的“达人加薪计划”。目前为止，两个计划加起来总共签约了超过3500个图文中腰部作者和超过3000个视频中腰部作者。

以下是谢云巍在“2018网易传媒年度战略发布会”演讲全文：

非常高兴今天能有这个机会跟大家一块分享关于网易号的一些思考和想法。

大家都知道网易号其实是网易新闻的平台业务，我们怎么去理解平台这两个字呢？我们其实可以把平台比作一个舞台或者一个剧场，这个舞台和剧场最大的特点，其实是它会有不同种类的剧目和演员来上演一出又一出的剧目。这个过程当中我们所有的努力都是为了能够吸引更多的观众。

如何才能让这个剧场高朋满座呢？我们认为最核心的其实是要去上演一出又一出“活色生香”的好戏。网易号作为一个平台，我们是怎么去理解“活色生香”的呢？首先“活”代表的是一个活跃的平台生态，而“色”代表的是一个有特色的创作者体系，“生”代表的是生动而有态度的内容供给，“香”代表的是良好的产品体验。

我们先来看“活”，作为一个平台既要有活跃的生产者也要有活跃的用户。截止目前为止网易号平台上活跃的自媒体号总共已经超过70万，在70万的账号当中有超过300个头部MCN。这些所有的自媒体账号，每天能够生产的内容已经超过了50万条，在这50万条当中视频和图文的内容量各占一半。这个是自媒体生态端的数据，这些内容每天能够在我们的平台上产生超过8亿的图文阅读量，能够产生超过5亿的视频阅读量，这些内容每天都能够激发超过400万条跟贴。大家耳熟能详的、基本上所有的这些头部大V都已经在我们这个平台上有入驻并非常的活跃。

一个活跃的平台其实背后必须要有一个有特色、有区分度的创作者体系去支撑。网易号是第一个将中腰部作者作为重点扶持的平台，我们为什么要这么做呢？是因为我们认为从平台的角度来讲，中腰部作者能够给平台带来多样性和多元化。而多样性恰恰是一个平台最重要的核心竞争力。而对于中腰部作者而言，由于他们创作领域所限、相对垂直的原因，所以他们在获取用户和获取流量的过程当中有一定天然的劣势。在这种情况下，我们在2016年推出了针对图文中腰部作者的特色内容激励计划，在2018年，推出了针对视频用户的达人加薪计划。这两个计划加起来，目前为止我们总共有超过3500个图文中腰部作者，有超过3000个视频中腰部作者，与我们网易号平台进行了签约。

比如说最左边这个账号，罗密的曼联博客，它其实是一个只写一支足球队的账号，非常的垂直。这个账号在我们平台上其实也获得了超过两亿的阅读量。

中间这个“大西洋鳗鱼”，他是一个金融从业者业余时间去做的一个旅行日记，这个账号其实也收获了超过30万的单篇阅读量，最右边这个“漫威粉”，他是一个只关注漫威领域的视频账号，这个账号在我们的平台上获得了超过6万小时的观看时长，像这样的账号其实在我们平台上还有很多很多。我们非常愿意与他们一起成长。一个活跃的平台，再加上一个有特色的创作者体系，必然生产出来一个我们都能够阅读和消费得非常好的内容，我们作为一个平台来讲，作为一个媒体平台来讲，消遣和情怀其实是一个都不能丢的。

所以我们先来看消遣，大家都知道其实现在顶级的泛娱乐的IP内容其实都是由电视台和视频平台所生产的，所以我们今年推出的“超级IP季”这个活动，“超级IP季”是一个与台网共建，为用户提供顶级的泛娱乐消费内容的一个活动品牌。截止目前影视综三大类，总共超过100家的台网和超过200档的节目已经与超级IP季达成合作。这些节目也将持续地为网易新闻的用户输出高品质的泛娱乐的内容，这些内容到目前为止已经获得了至少一个亿的播放量。

除了消遣，大家都应该非常清楚，情怀从来是不会在网易新闻缺席的，所以我们也给资深的视频用户和资深的影迷特别准确了一份礼物，公版影像典藏计划，什么是公版，什么是公版影像典藏计划？请大家一起来看一个视频。

刚才这个短片当中所提到的这些视频影像，其实都是非常经典的内容，可以说是我们人类影像史上的塔尖，我们非常希望在充分中尊重知识版权的前提下，能够与视频爱好者和自媒体一起来编撰一本公有版权领域的百科全书。所以我们之后还会在公版计划的PC站点陆续上线越来越多的百科词条，这些百科词条能够被所有人自由地编目，而词条里面所有涉及到的内容都可以被在线观看，我们之后也会持续地请到专家、学者和爱好者来一起对这些内容做专业的解读。

从1971年一个名叫Michael Hart的美国大学生创立的“古腾堡计划”开始，到2010年国际乐谱典藏计划的上线，通过这些前辈和这两个伟大的计划所推动，公有版权这个概念其实慢慢开始深入人心，为人所知，我们非常希望能够通过公版影像典藏计划，能够成为公版影像领域的盗火者和推动者。除了活跃的平台生态，有特色的创作者体系，以及生动而有态度的内容以外，是不是就够了呢？实际上我们认为还是不够的，因为我们还需要有良好的产品体验和用户体验。

大家都知道，其实每一次内容组织结构的变化，都是内容消费升级的一个迭代的原点和起点，从前我们看到的是一个来源里面的所有内容，比如我们看一个电视台我们就需要接收到他给我们传递的体育、娱乐、财经、科技的全品类的内容，而现在我们可以看到的是所有来源的同一类内容，也就是说其实内容跟来源之间的关系已经被打破了，其实现在我们所熟知的个性化信息流就是这种模式的代表，也正是因为个性化信息流的出现，才让我们这个内容行业又迎来了一次繁荣。

但是在个性化信息流之外，是不是还有其他的可能性可以去探索呢？在我能看到所有来源的同一类内容的时代，我们还有没有其他的方向可以去尝试？答案当然是肯定的，所以我们接下来会在视频领域推出播单这个功能。播单简单来讲其实就是一个主题化的视频聚合专辑，它对于自媒体来讲它是一种全新的创作体验和创作工具，它能够帮助自媒体更好地去表达自己的创作意图，同时还能够帮助自媒体去整理、归纳和二次传播自己的存量内容。对于消费者来讲，这可能是一种颗粒度更细、消费过程更加延续的一个消费体验。而对于广告主来讲，这可能是更精准的流量和更有效的投放。

所以，我们拼命地上演一幕又一幕活色生香好戏的目的，其实是为了满足用户不断变化的内容消费的需求，因为我们都知道，每一次内容消费升级的背后，其实都是用户的需求在推动的。在这个过程当中网易新闻愿意为之努力。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217493-1.html

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