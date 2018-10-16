网易传媒田华："平台"和"原创"两大方向打造内容新生态

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月11日消息，网易传媒今天在北京举办“我的态度主场”2018网易传媒年度战略发布会。网易传媒副总编辑田华在演讲中表示，网易传媒将在内容消费升级的“三轴两翼”进行打造内容新生态，延续以用户为核心，沿着“平台”和“原创”两大方向布局。

在原创方面，田华表示，网易大事不缺席、速评有态度，每一个大事件都会有网易新闻的出现，同时形成了系列的IP特色内容和品牌；而在平台方面，有70万个网易号作者成为网易传媒的合作伙伴，基本涵盖市场的所有头部90%的自媒体生态。同时，网易推出了讲讲，打造一个新的内容观点的社区。未来将会有更多的多元化内容来满足用户需求。

在此次发布会上，网易传媒核心输出“用户价值、原创内容、产品运营、市场营销”等多维度的最新战略及布局，传递网易态度主场和持续塑造品牌影响力的价值理念。

以下是田华在“2018网易传媒年度战略发布会”上的演讲实录：

尊敬的各位嘉宾，下午好，欢迎来到网易传媒战略发布会，接下来我为大家分享的是网易在内容消费领域的思考和布局，看我们如何打造网易的内容消费新生态。

先跟大家一起分享两个词，消费降级、消费升级。

消费升级其实很好理解，刚才已经说到以网易集团的两个产品做类比――网易严选、网易考拉，这其实满足的是人们对品质的追求；消费降级听上去是一个伪概念，换一个说法，五环外的消费人群，这个说法应该不算陌生，这里所谓的消费降级并不是真的降级，指的是你消费结构的变化，指的是用户的下沉。其实消费升级、消费降级不只是经济领域的现象，在内容生产领域同样存在内容的消费降级和消费升级。不同的人群，多元的需求，不同的阅读习惯，在那个地方可以寻找更广阔的主场。

过往网易新闻凭借我们的有态度、有情怀、有温度，创立了独树一帜的市场品牌，同时我们凭借这方面的品牌优势，在大中城市收获了大量高价值的用户，较高品牌的忠诚度，也拥有较高的品牌美誉度。

当我们离开大中城市，向三四线城市看去，当向乡村、村镇、村镇看过去的时候，那里有一片广阔的大地，那里的用户的阅读需求、阅读习惯不太一样。我这里更想强调的是，他们那里并不是消费降级，他们同样对品质内容有着迫切的需求。目前这个并没有得到很好的满足。而要满足这方面的需求，可以为我们的用户时长增长、用户体量的拓宽起到一个很大的帮助。

传播技术的革新和传播形式的改变，为我们拓展用户群体之后，更好的满足用户多元的需求，提供了无限的想像空间。从当初的报纸、广播、电视，再到网站、手机，其实每一次技术的升级都带来传播形式一个突飞猛进的改变。这个改变过程中，传统上我们只是倾听到一类声音，一个人的声音，但是现在我们有可能听到更多人的声音，更多元的声音，每一个人都是内容的消费者，同时每一个人，也都是内容的传播者和生产者，这是一个共鸣和互生的阶段。

正是因为每个人都是生产者，每个人都是传播者，每个人都是消费者，在这个过程中，技术的革新给我们带来更多元的媒体的传载形式。从当初的文字到音频，到视频，到H5，包括到现在VR、AR，所有用户的习惯中都是一个非常常见的用户心态，网易新闻把所有的这些形式都已经承载到我们产品当中。

考虑我们用户多元需求，考虑技术给我们带来的便利，使我们需要在更深层次想一想我们用户希望看到什么样的内容，什么样的内容能更好满足地用户多元需求。我把用户的阅读需求氛围四个阶段：了解新闻、娱乐需求、思考价值、自我成长。

1、了解新闻。这是大家对新闻客户端的基本的需求，要求权威、及时、快速的新闻资讯，网易新闻做得非常好的。

2、娱乐需求。指我们对娱乐时间、碎片时间的利用，这是更垂直化的领域。我们关注财经，关注理财，会去看财经频道；以前我们说这个人喜欢科技，更多是这个人想要什么样的科技产品来满足他的需求；我们喜欢体育，现在更多会去想什么样的生活方式，什么样的健康方式，是能够满足这个人的。娱乐需求就是我们需要更长尾的内容，能够满足我们碎片化的消遣时间。

3、思考价值。“无跟贴不新闻”，网易跟贴是一个品牌化的标识。正是因为对同一件事情，同一个兴趣认知爱好，大家在同一个新闻发表自己的观点，产生观点的碰撞，网易提供给大家思考价值。今年我们新推出的产品“讲讲”，接下来我的同事会对这个产品深入的阐述，我们希望打造一个内容观点的社区。

4、自我成长。这个也很好的理解，资讯在让我们了解世界之外，还有教育、教化的功能，我们重点打造的网易公开课品牌，希望作为一个平台，在为用户提供更海量的内容的同时，提供知识付费方面的内容，能够更好满足用户的多元需求。

以上我从整个内容领域的生产和消费、技术的改变，以及用户的需求三个层次，做了一些分享。正是基于上述三个方面的洞察，网易决定在内容消费升级的三轴两翼进行布局，“三轴”其实很好理解，用户是核心，我们所有网易新闻时刻想的也是用户需求。另外两轴，一个是原创，一个是内容平台；我们2018年、2019年坚决贯彻的两翼齐飞在这一点。

为什么既要做原创？又要做平台？过往网易新闻有态度，有温度，我们大事不缺席，速评有态度，所以说会看到我们发起的经济学家年会、未来科技峰会、娱乐盛典，同时我们在奥运会、世界杯这些大事件上从不缺席。今年我们签约了世界杯的冠军球队法国队和德国队，奥运会与中国跳水队、中国游泳队冠军之师走在一起。每一个大事件网易新闻都不缺席。但仅仅只有我们自己的单打独斗在这个时候不太可能，所以我们必须引入更多的人，更多的内容生态来帮我们一起更好的满足今天的内容消费升级，我们核心武器就是网易号。

到目前为止，有70万个网易号作者成为我们的合作伙伴，基本涵盖市场的所有头部90%的自媒体生态。我们每天从产出一千篇、一万篇文章，逐渐发展到每天产生十万篇、50万、100万篇的内容，多元的内容满足多元的用户需求。

我们IP特色内容、自媒体生态，同样是网易两翼的两个方面，我们有人间、王三三、哒哒、槽值、轻松一刻等等这些特色IP的项目，他们分别从社会化的传播、年轻化、情绪表达等等不同的层次，去不断彰显网易的品牌；同时仍然要强调，其实我们自己做得再好只有5、10个IP栏目。怎样满足更多用户的需求，同样关系到我们的自媒体生态，我们网易号平台推出了超级IP季、播单等特色计划和功能，网易新闻自身的内容生产者和广大网易号生产者一起，为我们用户提供更好的服务。

两翼的两边还有编辑、AI人工智能。编辑是过往网易传媒最大的财富，我们的态度，我们的思维，我们的原创经验……其实给大家带来一个更好的阅读体验。同时依然再次强调的，即使是这样的，我们生产的原创内容数量也有限，但是面对用户更多元需求的时候，我们必须要考虑AI、人工智能的参与。过往通过编辑的参与，给大家呈现了千篇一律的内容编排，但现在借助AI人工智能，我们在内容甄选、内容过滤、优质内容获取方面得到了机器的帮助。同时在这里想强调一个，其实我们强调是内容有态度，算法有温度。我们要表达一个观点：所有的AI人工智能都是基于人的理解，基于人的思想，在这个程度上，我们的编辑和我们的AI人工智能同样的重要。

两翼的两端还有一个围观和参与。我们今天讲的网易想要创造一个内容消费的社区。过往我们是在观看新闻、分享新闻，但是由于过程中有表达的欲望，表达的观点。所以我们有了跟贴，包括我自己现在看所有的网易新闻，几乎看完新闻的同时都会看用户跟贴到底表达了什么样的态度。当然，也不是所有的人表达欲都很好的得到满足，得到了观点的延伸。所以我们寄希望于共同的兴趣、共同的话题，在网易新闻打造一个全新的内容分享的社区。

基于上述的表达，整个2018、2019仍然延续以用户为核心，继续沿着两条方向，一个是平台，一个是原创，去打造一个内容消费升级的新生态。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217495-1.html

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