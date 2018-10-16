　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

网易传媒田华："平台"和"原创"两大方向打造内容新生态

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-16 07:02

网易传媒田华：“平台“和“原创“两大方向打造内容新生态,网易传媒 原创 网易 新生态 田华

网易传媒田华：平台和原创两大方向打造内容新生态


科技传媒网讯 网易科技新闻 10月11日消息，网易传媒今天在北京举办“我的态度主场”2018网易传媒年度战略发布会。网易传媒副总编辑田华在演讲中表示，网易传媒将在内容消费升级的“三轴两翼”进行打造内容新生态，延续以用户为核心，沿着“平台”和“原创”两大方向布局。

在原创方面，田华表示，网易大事不缺席、速评有态度，每一个大事件都会有网易新闻的出现，同时形成了系列的IP特色内容和品牌；而在平台方面，有70万个网易号作者成为网易传媒的合作伙伴，基本涵盖市场的所有头部90%的自媒体生态。同时，网易推出了讲讲，打造一个新的内容观点的社区。未来将会有更多的多元化内容来满足用户需求。

在此次发布会上，网易传媒核心输出“用户价值、原创内容、产品运营、市场营销”等多维度的最新战略及布局，传递网易态度主场和持续塑造品牌影响力的价值理念。

以下是田华在“2018网易传媒年度战略发布会”上的演讲实录：

尊敬的各位嘉宾，下午好，欢迎来到网易传媒战略发布会，接下来我为大家分享的是网易在内容消费领域的思考和布局，看我们如何打造网易的内容消费新生态。

先跟大家一起分享两个词，消费降级、消费升级。

消费升级其实很好理解，刚才已经说到以网易集团的两个产品做类比――网易严选、网易考拉，这其实满足的是人们对品质的追求；消费降级听上去是一个伪概念，换一个说法，五环外的消费人群，这个说法应该不算陌生，这里所谓的消费降级并不是真的降级，指的是你消费结构的变化，指的是用户的下沉。其实消费升级、消费降级不只是经济领域的现象，在内容生产领域同样存在内容的消费降级和消费升级。不同的人群，多元的需求，不同的阅读习惯，在那个地方可以寻找更广阔的主场。

过往网易新闻凭借我们的有态度、有情怀、有温度，创立了独树一帜的市场品牌，同时我们凭借这方面的品牌优势，在大中城市收获了大量高价值的用户，较高品牌的忠诚度，也拥有较高的品牌美誉度。

当我们离开大中城市，向三四线城市看去，当向乡村、村镇、村镇看过去的时候，那里有一片广阔的大地，那里的用户的阅读需求、阅读习惯不太一样。我这里更想强调的是，他们那里并不是消费降级，他们同样对品质内容有着迫切的需求。目前这个并没有得到很好的满足。而要满足这方面的需求，可以为我们的用户时长增长、用户体量的拓宽起到一个很大的帮助。

传播技术的革新和传播形式的改变，为我们拓展用户群体之后，更好的满足用户多元的需求，提供了无限的想像空间。从当初的报纸、广播、电视，再到网站、手机，其实每一次技术的升级都带来传播形式一个突飞猛进的改变。这个改变过程中，传统上我们只是倾听到一类声音，一个人的声音，但是现在我们有可能听到更多人的声音，更多元的声音，每一个人都是内容的消费者，同时每一个人，也都是内容的传播者和生产者，这是一个共鸣和互生的阶段。

正是因为每个人都是生产者，每个人都是传播者，每个人都是消费者，在这个过程中，技术的革新给我们带来更多元的媒体的传载形式。从当初的文字到音频，到视频，到H5，包括到现在VR、AR，所有用户的习惯中都是一个非常常见的用户心态，网易新闻把所有的这些形式都已经承载到我们产品当中。

考虑我们用户多元需求，考虑技术给我们带来的便利，使我们需要在更深层次想一想我们用户希望看到什么样的内容，什么样的内容能更好满足地用户多元需求。我把用户的阅读需求氛围四个阶段：了解新闻、娱乐需求、思考价值、自我成长。

1、了解新闻。这是大家对新闻客户端的基本的需求，要求权威、及时、快速的新闻资讯，网易新闻做得非常好的。

2、娱乐需求。指我们对娱乐时间、碎片时间的利用，这是更垂直化的领域。我们关注财经，关注理财，会去看财经频道；以前我们说这个人喜欢科技，更多是这个人想要什么样的科技产品来满足他的需求；我们喜欢体育，现在更多会去想什么样的生活方式，什么样的健康方式，是能够满足这个人的。娱乐需求就是我们需要更长尾的内容，能够满足我们碎片化的消遣时间。

3、思考价值。“无跟贴不新闻”，网易跟贴是一个品牌化的标识。正是因为对同一件事情，同一个兴趣认知爱好，大家在同一个新闻发表自己的观点，产生观点的碰撞，网易提供给大家思考价值。今年我们新推出的产品“讲讲”，接下来我的同事会对这个产品深入的阐述，我们希望打造一个内容观点的社区。

4、自我成长。这个也很好的理解，资讯在让我们了解世界之外，还有教育、教化的功能，我们重点打造的网易公开课品牌，希望作为一个平台，在为用户提供更海量的内容的同时，提供知识付费方面的内容，能够更好满足用户的多元需求。

以上我从整个内容领域的生产和消费、技术的改变，以及用户的需求三个层次，做了一些分享。正是基于上述三个方面的洞察，网易决定在内容消费升级的三轴两翼进行布局，“三轴”其实很好理解，用户是核心，我们所有网易新闻时刻想的也是用户需求。另外两轴，一个是原创，一个是内容平台；我们2018年、2019年坚决贯彻的两翼齐飞在这一点。

为什么既要做原创？又要做平台？过往网易新闻有态度，有温度，我们大事不缺席，速评有态度，所以说会看到我们发起的经济学家年会、未来科技峰会、娱乐盛典，同时我们在奥运会、世界杯这些大事件上从不缺席。今年我们签约了世界杯的冠军球队法国队和德国队，奥运会与中国跳水队、中国游泳队冠军之师走在一起。每一个大事件网易新闻都不缺席。但仅仅只有我们自己的单打独斗在这个时候不太可能，所以我们必须引入更多的人，更多的内容生态来帮我们一起更好的满足今天的内容消费升级，我们核心武器就是网易号。

到目前为止，有70万个网易号作者成为我们的合作伙伴，基本涵盖市场的所有头部90%的自媒体生态。我们每天从产出一千篇、一万篇文章，逐渐发展到每天产生十万篇、50万、100万篇的内容，多元的内容满足多元的用户需求。

我们IP特色内容、自媒体生态，同样是网易两翼的两个方面，我们有人间、王三三、哒哒、槽值、轻松一刻等等这些特色IP的项目，他们分别从社会化的传播、年轻化、情绪表达等等不同的层次，去不断彰显网易的品牌；同时仍然要强调，其实我们自己做得再好只有5、10个IP栏目。怎样满足更多用户的需求，同样关系到我们的自媒体生态，我们网易号平台推出了超级IP季、播单等特色计划和功能，网易新闻自身的内容生产者和广大网易号生产者一起，为我们用户提供更好的服务。

两翼的两边还有编辑、AI人工智能。编辑是过往网易传媒最大的财富，我们的态度，我们的思维，我们的原创经验……其实给大家带来一个更好的阅读体验。同时依然再次强调的，即使是这样的，我们生产的原创内容数量也有限，但是面对用户更多元需求的时候，我们必须要考虑AI、人工智能的参与。过往通过编辑的参与，给大家呈现了千篇一律的内容编排，但现在借助AI人工智能，我们在内容甄选、内容过滤、优质内容获取方面得到了机器的帮助。同时在这里想强调一个，其实我们强调是内容有态度，算法有温度。我们要表达一个观点：所有的AI人工智能都是基于人的理解，基于人的思想，在这个程度上，我们的编辑和我们的AI人工智能同样的重要。

两翼的两端还有一个围观和参与。我们今天讲的网易想要创造一个内容消费的社区。过往我们是在观看新闻、分享新闻，但是由于过程中有表达的欲望，表达的观点。所以我们有了跟贴，包括我自己现在看所有的网易新闻，几乎看完新闻的同时都会看用户跟贴到底表达了什么样的态度。当然，也不是所有的人表达欲都很好的得到满足，得到了观点的延伸。所以我们寄希望于共同的兴趣、共同的话题，在网易新闻打造一个全新的内容分享的社区。

基于上述的表达，整个2018、2019仍然延续以用户为核心，继续沿着两条方向，一个是平台，一个是原创，去打造一个内容消费升级的新生态。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217495-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:网易网易传媒原创新生态田华

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

科技传媒网每日精选阅读

Uber CEO等商业大佬拒绝到沙特参加投资会议

Uber CEO等商业大佬拒绝到沙特参加投资会议,沙特 优步 领事馆 khosrowshahi

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS