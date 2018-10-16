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网易传媒王腾飞：社区产品“讲讲”构建更真实的世界

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-16 10:00

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网易传媒王腾飞：社区产品“讲讲”构建更真实的世界


科技传媒网讯 网易科技新闻10月11日消息，在 “我的态度主场 ”网易传媒2018年度战略发布会上，网易新闻产品总监王腾飞介绍了网易新闻全新的社区化产品――讲讲，他从讲讲的发源网易跟贴文化谈起，把讲讲作为跟贴社区强化和升级之后的产品功能、特点、激励机制等一一阐述。

他提到在跟贴15周年之际，网易新闻把跟贴社区进行强化和升级，推出讲讲的功能；在发布机制上，讲讲打破只依附于文章去跟贴的机制，用户任意去发布；在传播机制上讲讲，建立一个横向流通的机制，之前的跟贴只能在文章里面进行查看，现在可以在整体网易新闻以及非网易新闻体系内去进行横向的流转；同时讲讲集中丰富了个人画像以及用户群体画像，个人身份和群体的标签将为社区和社交行为做好基础。

王腾飞谈到，未来希望讲讲能够做到中国最大的观点社区，讲讲将会还原最真实、最一线、最普通的用户的真实感受、真实想法、真实观点和真实生活；讲讲也会构造一个更加下沉、更加普世、更加平等的社区，构建一个平等话题的宇宙。

以下为演讲实录：

大家好，非常高兴来到这里，我今天来到这里，有两个目的，第一个目的是跟大家分享我们网易新闻一个社区化的方向，就是“讲讲”的功能。第二个目的，就是在拉低一下今天演讲嘉宾的平均年龄。创新需要新鲜的血液，我们网易新闻会持续不断输入年轻的新鲜血液做产品的创新，以匠心致创新。

在讲到创新之前要说一下网易跟贴，我们网易跟贴已经形成非常有特色的跟贴社区，这个社区有两个创意玩法。第一个所谓吟诗作对，我们网易是一家非常正能量的公司，为了相应国家的号召，弘扬传统文化，我们每年中秋节都举办月圆赛诗会，征集网友诗词的创作。

第二个，比较有意思的是盖楼文化。近期比较火的一部剧《延禧攻略》，有一个跟贴是“一句话证明你看过《延禧攻略》”，从第一集到最后一集，每次更新之后都会有新的金句新的梗被网友挖出来，在这个跟贴里一字铺开，形成非常有意思的接龙。在过去这几年里，我做了一个统计，网易跟贴每年能产生一万多首诗词，可能是中国最大的民间写诗组织。这是我们比较有特色的跟贴文化。

我们创新源自于跟贴，确认过眼神，你是懂梗的人，是我们跟贴的社区文化，区别于任何的竞品，在这里更能激发用户的表达欲，以及用户间更积极的互动和回馈，形成了一个非常不一样的土壤。所有的产品形态是可以去复制的，但跟贴这种文化和大家表达的习惯和风格，是任何产品不能抄袭到的。需要长年累月的去积累和运营。

在跟贴15周年之际，我们希望把跟贴社区进行强化和升级，推出讲讲的功能。

从几个方面升级网民发言社区的产品形态：

第一个，从发布机制上，打破这种只依附于文章去跟贴的机制，用户在我们的平台上作为主体去发布，这样的话能创造更多的话题和更大的自由度。

第二个，从传播机制上，建立一个横向内容流通的机制，之前的跟贴可以在文章里面进行查看，现在我们加在讲讲里分享、互动以及各种各样的推荐机制之后，可以在我们网易新闻，以及非网易新闻体系内去进行内容传播。

第三个，丰富了个人画像，以及用户群体的标签。这也是我们的一个特色。这些个人画像以及群体的标签，可以给内容提供更多价值，以及为社交行为做好基础。

讲讲目前的版本不仅可以做内容的展示，同时又能看到不同身份和标签人群的表达，他可能是80后、90后、00后，可能是一个事件当事人，也可能是事件的目击者。带有这样一个身份，这样一个标签，再去看他的回答，就可以获得更多维度的收获和有价值的信息。

为了保证这样一个生态系统能够运转起来，激励体系是非常重要的。一个好的激励体系是做社区系统非常重要的规则制定。我们希望建立对用户的激励体系，保证他们在我们这里发言能够得到所需的收益。

做社区产品，它的冷启动是比较关键的问题，怎么解决冷启动的问题，我们发布了哈姆雷特计划，邀请上千的用户，这些用户不是传统意义上的专家和大V，有很多95后、00后，还有一些农村大妈，在家务工的农民，把他们邀请进来，听一听他们的想法和他们的观点，他们的生活。我们会通过这个计划，去邀请很多普通的用户入驻到我们这个平台，贡献更丰富的内容。

最后还有一点，这个行业的竞争格局仍然是在做一个流量竞争，我们打磨讲讲这个产品，去提升用户的参与感，增加用户的黏度，着眼长期价值。

希望我们讲讲的社区平台，未来能够去满足用户的内容需求，也能够让越来越多的人在这里找到自己的朋友。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217496-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:网易网易传媒文章王腾飞网易跟贴

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