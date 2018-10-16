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网易原创：打动用户才会有真正的流量

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-16 10:01

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网易原创：打动用户才会有真正的流量


科技传媒网讯 网易科技新闻10月11日消息，网易传媒今天在北京举办“我的态度主场”2018网易传媒年度战略发布会。 网易传媒营销策略组陈英荻与网易传媒原创工作室裴雪珂表示，网易原创一直能产生爆款的原因在于打动了用户。

陈英荻与裴雪珂表示，在市场上要打动用户才会有真正的流量；所以，在每次策划时，网易原创都会考虑策划的意义，从深层次去思考其是不是能够讲一个好的故事，从而激发用户的思考，让用户来一起互动、创作。

以下是发言实录：

9月11日网易传媒上线一支关爱动物的H5，它的名字叫《自白》。这个H5上线的流量超过两千万，每天分享量特别大，触达微信分享阈值，几次被屏蔽。实际上这个H5除了流量上面爆，朋友圈刷屏了，实际上引起了社会极大的关注。

为什么网易原创一直产生爆款呢？

实际上如果我们只奔着流量去的话，是很难打动用户，在市场上要打动用户才会有真正的流量。所以我们每一次策划的时候都会说这个东西有意义，我们会从比较深度的点出发，去想到这个东西是不是能够讲一个好的故事，激发用户的思考，让用户和我们一起来互动，一起来共同创作。

不仅好的创作机制是网易新闻品质原创的支撑，更重要的是我们需要建立完善的内容布局，作为它的根基，给它一个更好的体系支撑。

2017年初，网易新闻全面开启了原创工作室计划，赋予工作室在从内容创作到商业推广方面更多的自主权，激发创造力，实现精品原创内容的区隔化分发，实现IP化运营。自此，网易新闻的原创工作室在各种内容维度上产生了大量爆款，产出了累累硕果，积累了行业美誉度。2018年，网易新闻进一步打造“工作室+计划”，希望在好的内容基础之上，给自有IP创设、品牌合作、品牌营销、外部IP更多的嫁接可能。通过我们的内容IP和域外大IP有机结合，形成相互的导流，可以实现圈层的扩展，共同共建一个好的合作生态。

我们希望在未来，王三三、曲大师、戏精宿舍、槽值小妹等等网易原创标杆内容，成为优质的内容符号，通过各种各样的形式成为年轻人倍受追捧的偶像。因为粉丝经济的力量对于年轻人来说非常有价值的。面向品牌端，我们通过多维的内容接口和强势的资源曝光，实现一个优质IP和品牌之间的圈层扩散和人格共建，从而打造以原创力为基础的原创态度主场。

最后我们希望能够通过网易原力觉醒计划带动内容消费的共同繁荣。最后愿原力与我们同在。谢谢大家。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217497-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:网易传媒IP原创流量网易原创

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