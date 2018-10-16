网易传媒2018战略发布 赋能激发用户助力内容消费升级

科技传媒网讯 网易科技新闻10月11日,网易传媒2018战略发布会于北京金茂万丽酒店举办，发布会围绕“用户价值、原创内容、产品运营、市场营销”等维度沟通分享了网易传媒最新的价值理念,发布全新品牌主张“我的态度主场”。未来网易传媒将持续以用户为核心，赋能并激发价值用户,同时围绕平台和原创两个方向，持续打造内容消费升级新生态。

内容赋能+产品激发 引领内容消费升级

如今，内容平台仅依靠算法推荐内容已无法满足用户的多元化阅读需求，深耕内容、品类多元化、提升用户体验才是未来传媒产业发展的方向。网易传媒CEO李黎表示：“内容消费升级是一个渐进的过程，一方面，用户面对的内容供应量空前的丰富，相应的注意力越来越分散，需要有内容平台为他们提供严选的好内容，降低选择成本；另外一方面，市场下沉趋势更明显，更多圈层消费者的需求亟待满足。”

2017年，网易传媒在行业里率先提出了“内容消费升级引领者”的战略，此次发布“我的态度主场”的品牌主张，网易传媒希望成为用户获取高品质内容，进而激发思想表达的主场。

具体来说，网易传媒将通过内容赋能和产品激发两个维度，来实现对内容消费升级的引领。在内容赋能层面，以平台业务做品质铺垫，做大做强中腰部品质网易号体系；以公开课做知识赋能，以“一万分钟计划”“伍连德计划”扩充公开课知识品类；以原创做价值观赋能，继续加强网易新闻自有IP创设，同时引入外部创作者，打通IP生态链，引发用户对内容价值的深度认同。在产品激发层面，通过跟贴已有的激发形态衍生出“讲讲”这样更平等的用户观点表达社区，鼓励带动用户多元表达分享。

构建以价值用户为核心的“态度主场”

消费升级最核心的在于对价值用户需求的满足，激发用户的情感、行为、观点，从而让平台本身迸发出更大的力量。好的内容消费平台不仅可以让用户的价值观及知识渴求度得到满足，还能够让其反哺平台，激发并释放他们的情感。

网易传媒营销管理中心总经理李淼在演讲中表示：“用户消费需求在哪里，我们业务升级就在哪里，满足价值用户需求的才是消费升级的核心，我们的业务才可以良性发展。”

内容消费升级最核心的是内容与用户关联的升级，平台需要对价值用户进行深入全面的赋能，满足其在价值观、知识性和趣味性方面的诉求。网易传媒希望从品牌、内容、产品和营销四个层面激发用户行为，将自身打造成为“用户满足态度的主场”，“有态度的内容创造者的主场”，以及“一个时代共情的态度主场”。

以“三轴两翼”的布局实现内容消费升级

网易传媒副总编辑田华对内容消费升级“三轴两翼” 的布局进行了阐述。“三轴”即用户、原创和内容平台，网易传媒的内容消费升级以用户为核心，围绕原创和内容平台，将网易号IP特色内容、编辑、AI人工智能和讲讲等内容分享社区结合成一个整体，挥动两翼。

网易原创为何一直能产生爆款？网易传媒营销策略组陈英荻和网易传媒原创工作室裴雪珂在现场表示，在市场上要打动用户才会有真正的流量。

2017年初，网易新闻全面开启了原创工作室计划，赋予工作室从内容创作到商业推广方面更多的自主权，激发创造力，实现精品原创内容的区隔化分发，实现IP化运营。自此，网易新闻的原创工作室在各种内容维度上产生了大量爆款，产出了累累硕果，积累了行业美誉度。2018年，网易新闻进一步打造“工作室+计划”，希望在好的内容基础之上，给自有IP创设、品牌合作、品牌营销、外部IP更多的嫁接可能。通过网易传媒原创内容IP和域外大IP的有机结合，实现圈层的扩展，创建良好的内容合作生态。

网易号是网易传媒能更好满足如今内容消费升级的核心武器。截至目前，网易号活跃的自媒体超过70万，每天能够生产的内容超过了50万条，获得超过8亿的图文阅读量和超过5亿的视频阅读量。本次发布会，网易号公布了针对视频用户的达人加薪计划。致力于为中腰部创作提供更多可能性，并推出视频“播单”功能，帮助自媒体进行更好的运营推广，带来更多流量及价值。在内容层面上，网易号还推出泛娱乐内容IP“超级IP季”和“公版影像典藏计划”，丰富平台内容品类，满足多元用户需求。

网易传媒高级运营总监谢云巍

网易公开课要成为用户终身学习的泛知识平台

网易公开课作为国内最早在线免费教育社区，拥有8年沉淀和超8000万用户量，持续输送了超过6万余集全球顶级的优质课程。目前，网易公开课的内容已经涵盖科技、人文、设计、教育、艺术等22个领域，并在持续扩充中。

网易传媒内容品牌发展部总监顾晓琨表示，未来网易公开课将开启全新时代，为用户拓展边界，探索上限，成为用户终身学习的泛知识平台。网易公开课还将和网易新闻从用户、内容运营、数据推荐等层面进行打通和联动。

未来网易公开课在内容和运营层面将做三件重要的“小事”。首先，继续扩展广阔且严选的内容池。网易公开课将打造中国首个基于大健康领域的知识内容体系“伍连德计划”；第二，为用户提供个性化和定制化的知识解决方案。网易公开课独家打造了重磅IP《男人书房》系列，邀请到更多不同领域具有代表性的大咖参与到其中；第三，通过教学相长的学习方式，让用户能够随时随地的参与到学习当中来。为此，网易公开课推出了“一万分钟计划”“青媒计划”等， 致力于在内容消费升级时代为用户提供更加优质的知识内容与学习体验。

从跟贴到“讲讲” 激发用户多元表达分享

在产品激发层面，网易传媒计划通过跟贴已有的激发形态，衍生出“讲讲”这样更平等的用户观点表达社区，鼓励带动用户多元表达分享。

2003年，网易新闻上线跟贴功能。“无跟贴，不新闻”，网易跟贴从诞生之日起，便成为中国网民智慧和社会生态的集中反映。2010年网易跟贴被媒体评为 “10年100个让生活更美好的东西”之一：“网民智商有多高，得看网易盖楼团”。

在跟贴15周年之际，网易传媒把跟贴社区进行强化和升级，推出“讲讲”的功能。“讲讲”将打破只依附于文章跟贴的机制，让用户在网易新闻的平台上作为主体去表达，由此带来更清晰的个人身份认同。同时，在传播机制上，“讲讲”建立一个横向流通的机制，用户可以在这里分享、转载、传播资讯，可以在网易新闻以及非网易新闻体系内进行横向的内容流转。“讲讲”将增强用户对网易新闻产品的好感度和参与度，为平台贡献更多多元优质内容。

正如网易传媒CEO李黎在发布会中所言：“当前，传媒产业已经进入下半场，内容消费市场方兴未艾，红利远没有结束”。我们有理由相信，在新的品牌主张以及与之相辅相成的内容体系加持下，网易传媒必将在新一轮内容消费升级时代创造辉煌。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217498-1.html

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