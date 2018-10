荷兰开发蜜蜂机器人:如果蜜蜂灭绝它可以去授粉

图示:荷兰代尔夫特理工大学研究人员展示这种名为DelFly的蜜蜂机器人

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月12日消息,据国外媒体报道,密集的现代农业耕作方式以及全球气候变化带来的种种后果,使蜜蜂的生存面临着前所未有的威胁。但在荷兰代尔夫特理工大学,一群致力于为世界上一些最棘手问题提供长期解决方案的科学家们已经开发出了一种科幻小说色彩的设备:蜜蜂机器人。

在该大学新成立的Robohouse研究中心,科学家复制了果蝇的一些复杂的翅膀运动模式和空气动力学特性。研究人员相信,他们将能够创造出成群的类似蜜蜂的无人机,在现实世界的昆虫灭绝后为植物授粉。

这种名为DelFly的机器人翅膀以每秒17次的频率扇动,从而产生所需的升力,以保持在空中飞行,并通过机翼运动的微小调整来控制飞行姿态。

研究人员研究了苍蝇很难被拍打到的原因,并试图复制这种昆虫的躲避技术。蜜蜂机器人可以在空中盘旋,朝任何方向飞行,甚至可以俯仰或滚轴360度旋转。因为这些机器人的翅膀是用一种太空设备中的轻型薄膜制成,所以人们在它周围工作也是安全的。

这种新型无人机得最高时速可达15英里。与直升机式的叶片相比,它的飞行效率更高,这意味着它们的电池续航时间也更长。这种机器人可以安装空间传感器,这样就可以自动地从一株植物飞到另一株植物,在飞行过程中避开彼此和其他障碍物。

之前在哈佛和其他地方完善这项技术的研究已经制造出一些有用的模型,但事实证明此前的这些模型过于脆弱或无法相互导航。

负责该项目的研究员梅特·卡拉塞克(Matej Karasek)指出:“目前我们所能看到的用途是在温室中进行授粉。由于我们现有的耕作方法,普通蜜蜂的生存正受到威胁,我们不知道它们的未来会怎样。这是一个解决方案。”

他说:“我们不是要完全模仿苍蝇和蜜蜂,而是要向它们学习。物理学限制了普通无人机的体积。”

这种机器昆虫翼展33厘米,重29克,是果蝇大小的55倍。在现有的电池条件下,目前其只能飞行6分钟,或者是1公里。但该大学表示,他们的计划是,在研发机器人的过程中将机器人的尺寸缩小到它们试图模仿的昆虫尺寸。

荷兰是世界上最大的农产品和食品出口国之一。蜜蜂负责为该国80%的可食用作物授粉。

然而,在荷兰360种不同种类的蜜蜂中,大约有一半的生存受到威胁。在全球范围内,部分上由于杀虫剂的广泛使用,近年来传粉昆虫数量急剧下降。

最近有人声称一种流行的杀虫剂可以通过阻止新蜂群的形成来消灭普通大黄蜂。

据说这种名为噻虫嗪的化学物质能显著减少蜂王的产卵量。基于数学模型的预测表明,这可能导致当地野生蜜蜂种群的完全崩溃。今年4月份,欧盟宣布将在2018年底前出台一项禁令,限制其在温室中的使用。

卡拉瑟克表示:“我认为在5到10年内,我们将拥有使无人机更小的技术,从而可以看到无人机在温室中的应用。”

研究人员正在为这个项目寻找商业合作伙伴。代尔夫特大学的“机器人之家”Robohouse于6周前成立,旨在将该国最聪明的工程人才与企业结合起来。(晗冰)

