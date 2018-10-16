虎牙2018年度盛典荣耀开启 巅峰公会赛打出第一响

作为游戏直播第一股，临近年终，虎牙直播亦是大动作频出，官方顺势公布了年度盛典的消息。

作为游戏直播第一股，临近年终，虎牙直播亦是大动作频出，官方顺势公布了年度盛典的消息。此次盛典将全方位展示2018年度虎牙直播的平台实力，亦将汇聚平台优质资源，给玩家带来一场难忘的狂欢盛宴。

丰富资源领跑行业

以游戏直播领域来说，虎牙直播早早发力，除了各大热门游戏以外，对各大人气电竞赛事如《英雄联盟》、《绝地求生》、《王者荣耀》等均有所涉猎。 同时，以游戏为触点，虎牙直播在达人、ACG、户外等方面亦挖掘优质PGC、UGC内容，打造出秀场、户外等多档栏目。另外，虎牙直播也充分调动自身资源 优势，推出如《Godlike》等自制项目，满足观众多元化的需求。

目前，虎牙直播继续打造泛娱乐直播布局，重点深耕游戏市场，成为国内电竞直播平台中不可或缺的一员猛将：虎牙直播是唯一一个集LPL、LCK、 LCS(NA)、LCS(EU)、LMS五大LOL联赛版权的直播平台。除引进、主办各类赛事意外，虎牙也签约了一大批人气主播，如Miss、骚男、 Uzi、青蛙、南波儿等等，牢牢抓住超一线资源，巩固自身地位。

虎牙年度盛典荣耀出世

一向给人带来惊喜的虎牙，临近年终，也公布了年度盛典的日程安排。本次虎牙年度盛典以“至竞之巅”为主题，将从10月一直持续至12月。3个月内，将进行巅峰公会战、巅峰全明星及巅峰总对决。

本次将分为游戏、娱乐公会两组，每晚将随机选出3名主播参与PK，通过统计公会签约主播在对应品类下的收入，决出胜者。

活动将分为N进8，之后进行1V1对决，根据结果分为胜者组，败者组两组，胜者组进行4进2比赛，败者组将进行6进1。最后，通过3进2进1的，决出最后的赢家。

神秘来宾引人遐想

本次赛事，无疑是虎牙直播希望进一步提升直播内容，鼓励优秀主播的一大激励措施。而目前虎牙正当红的几大主播，是否会被官方点名参赛也成了一大 期待。譬如在《英雄联盟》板块人气极高的骚男，其优秀的技术和幽默的直播风格深受玩家喜爱，如果他被抽到，不知道会亮出什么秘密武器？又比如在《绝地求 生》板块长期名列前茅的韦神、bb文等几位大神，不光操作犀利，还多才多艺，让人也不禁期待他们会给电脑前的观众带来怎样精彩的表现？

自虎牙直播成立以来，这支“游戏直播第一股”始终坚持打造优质内容，走在用内容赢得用户与流量的良性循环道路上。本次盛典，亦是为夯实游戏直播优质内容的大胆尝试。各位感兴趣的小伙伴千万别错过这次一年一度的精彩对决了！

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