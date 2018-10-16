　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

参议员要求谷歌解释：为何推迟公布Google+漏洞

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-16 15:00

参议员要求谷歌解释：为何推迟公布Google+漏洞,谷歌 参议院 参议员 google+ 皮查伊

（原标题：U.S. senators asks Google to explain delay in disclosing vulnerability）

参议员要求谷歌解释：为何推迟公布Google+漏洞


科技传媒网讯 网易科技新闻 10月12日消息，据美国媒体报道，周四美国参议院三位有影响力的共和党参议员提出，谷歌应该解释为何推迟公布Google+社交网络的漏洞。本周谷歌突然宣布关闭消费者版Google+并收紧数据共享政策，因为该网络存在的漏洞使至少50万用户私人资料曝光于数百个外部开发者。

参议院商务委员会主席约翰・图恩和另外两位参议员杰瑞・莫兰和罗杰・维克发出信函，要求谷歌解释推迟披露此问题的原因。信中称：“谷歌如果要保持或重获用户对其服务的信任，就必须在公众和立法者面前准备的更充分些。”对此，谷歌未立即发表评论。信函询问是否以前向哪个政府机构如FTC透露过漏洞，是否有“未公开披露的类似事件”。

谷歌CEO桑德・皮查伊上月同意今年11月在众议院作证，图恩表示，参议院也要求皮查伊作证。周三这些参议员写信给FTC要求对Google+进行调查。三位参议员称，他们对谷歌首席隐私官凯特・恩莱特未披露此问题“特别失望”。他们要求谷歌提交备忘录，没有及早披露问题可能“立即引起监管兴趣”，“几乎可以确定”皮查伊必须到国会作证。（木秀林）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217502-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:谷歌参议员参议院Google+皮查伊

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

科技传媒网每日精选阅读

Uber CEO等商业大佬拒绝到沙特参加投资会议

Uber CEO等商业大佬拒绝到沙特参加投资会议,沙特 优步 领事馆 khosrowshahi

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS