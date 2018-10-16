参议员要求谷歌解释：为何推迟公布Google+漏洞

（原标题：U.S. senators asks Google to explain delay in disclosing vulnerability）

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月12日消息，据美国媒体报道，周四美国参议院三位有影响力的共和党参议员提出，谷歌应该解释为何推迟公布Google+社交网络的漏洞。本周谷歌突然宣布关闭消费者版Google+并收紧数据共享政策，因为该网络存在的漏洞使至少50万用户私人资料曝光于数百个外部开发者。

参议院商务委员会主席约翰・图恩和另外两位参议员杰瑞・莫兰和罗杰・维克发出信函，要求谷歌解释推迟披露此问题的原因。信中称：“谷歌如果要保持或重获用户对其服务的信任，就必须在公众和立法者面前准备的更充分些。”对此，谷歌未立即发表评论。信函询问是否以前向哪个政府机构如FTC透露过漏洞，是否有“未公开披露的类似事件”。

谷歌CEO桑德・皮查伊上月同意今年11月在众议院作证，图恩表示，参议院也要求皮查伊作证。周三这些参议员写信给FTC要求对Google+进行调查。三位参议员称，他们对谷歌首席隐私官凯特・恩莱特未披露此问题“特别失望”。他们要求谷歌提交备忘录，没有及早披露问题可能“立即引起监管兴趣”，“几乎可以确定”皮查伊必须到国会作证。（木秀林）

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