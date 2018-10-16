东港股份与北京交管签订合同，区块链应用再落地

科技传媒网讯 网易科技新闻
10月12日消息，上市公司东港股份（002117.SZ）与北京市交管
局签订车牌合作协议，区块链
技术应用再下一城。东港股份近日公告，与北京市交管局签订了《机动车
临时号牌制作项目合同》和《机动车检字及封条制作项目合同》。公司将为车管所制作机动车临时号牌、机动车检字及封条，并基于上述内容为其提供 RFID 的号牌管理系统和利用区块链技术建立对临时牌照的应用管理，实现流程各节点实时查询、追溯、监督管理等职能；同时能满足未来机动车驾驶证
等项目进行区块链管理的技术兼容。上市公司本次中标北京市公安局公安交通管理局车辆管理所的制作项目，是将区块链技术与传统票证业务结合，在提供纸质产品的同时，为用户提供基于区块链技术的查询、追溯和监管等功能，为今后交管系统采用区块链技术对机动车驾驶证，机动车号牌进行上链验查、避假等方面进行有益探索，对推进区块链技术在电子证件领域的应用和发展具有积极意义。（ZEL）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217503-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
(责任编辑：夏喧)
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。