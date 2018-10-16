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iOS 12发布仅23天后安装率达50% 普及速度超iOS 11

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-16 17:00

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（原标题：iOS 12 hits 50% adoption in 23 days）

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月12日消息，据VentureBeat报道，在9月17日公开发布后不久，有关苹果最新移动操作系统iOS 12安装率的非官方数据就开始流传。苹果今天终于公布了第一个官方数据：发布23天后安装率即达到50%。它并不是iOS历史上普及最快的操作系统，但它再次领先于Android。

苹果的数据是根据其应用店（App Store）在2018年10月10日的统计得出的，并将其制成了图表。数据显示，iOS 12在所有2014年9月份以来发布的苹果设备上的安装率达53%，iOS 11的份额为40%，其他早期版本共占7%份额。iOS 12在所有使用苹果应用店的iOS设备中安装率达50%，iOS 11占39%，更早的iOS版本占11%。

iOS 12发布仅23天后安装率达50% 普及速度超iOS 11

这种差异化明显表明，苹果最新操作系统在较新设备上的普及速度更快，同时也暗示开发者不应对旧硬件的升级滞后而感到担忧。不过值得注意的是，iOS 12在某定程度上是为了提高旧设备的性能，如果硬件能够做到这一点，大多数用户都会有理由进行升级。iOS 12在iPhone 5S、iPad Air 1和mini 3之后的所有iPhone、iPad以及第六代iPod touch上都能运行。

最新版本iOS普及速度是快是慢，取决于不同人的观点。考虑到苹果iOS用户群的庞大规模，在不到一个月的时间里，让至少半数用户采用最新版本是个相当大的成就，也让谷歌和微软等竞争对手羡慕不已。iOS 10在发布一个月后安装率达到了54%，iOS 11的安装率在发布一个半月后达到52%，所以iOS 12的表现看起来会更好一些，但仍然保持在大致范围内。

在iOS 12发布的两周前，iOS 11的安装率达到了85%的峰值。相比之下，Android Oreo在当时的用户安装率还不到15%。在谷歌于9月28日发布的最新报告中，只有19.2%的Android用户使用Oreo，而其最新发布的Android Pie还没有列出具体用户数量，因为没有任何一个版本的Android系统用户占到其安装总数的0.1%。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217504-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:谷歌苹果iOS安卓普及

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