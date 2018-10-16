　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

美国邮政上调亚马逊等企业邮费 称与特朗普无关

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-16 19:01

美国邮政上调亚马逊等企业邮费 称与特朗普无关,美国邮政 唐纳德・特朗普 亚马逊 邮政 联邦快递 美国总统

（原标题：The Post Office wants to raise the fees it charges Amazon and other shippers）

美国邮政上调亚马逊等企业邮费 称与特朗普无关

图：2016年12月14日，亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）在纽约特朗普大厦会见候任总统唐纳德・特朗普（Donald Trump）和其他科技行业领袖时发表讲话

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月12日消息，据CNBC报道，美国邮政署(U.S. Postal Service)日前宣布，将亚马逊等使用的包裹递送服务收费提高9%至12%。就在几个月前，美国总统唐纳德・特朗普(Donald Trump)曾批评该公司，称其给了亚马逊太多优惠。

除了亚马逊，联合包裹服务公司(United Parcel Service)和联邦快递(FedEx)也都在使用这项包裹递送服务，它是将包裹递送到客户家门口的过程中最后也是最昂贵的一步。美国邮政署计划，重量超过1磅（约合450克）的包裹收费上调9.3%，而重量轻的包裹收费增加12.3%。

特朗普曾在4月份发布了一项行政命令，要求成立一个特别工作组来调查美国邮政署，声称它正走向“不可持续发展的金融道路上”。特朗普还在推文中说，美国邮政署是亚马逊的“快递员”，未能从亚马逊的业务中赚钱。

当时特朗普表示：“早在大选之前，我就表达了对亚马逊的担忧。与其他公司不同的是，他们只向州政府和地方政府缴纳很少的税，甚至根本不纳税，把我们的邮政系统当成他们的送货员，给美国造成了巨大的损失，并让成千上万的零售商破产!”

美国邮政署发言人表示，这些提议的改变不是对特朗普批评的回应。他称：“价格上涨反映了邮政主管们的最佳判断，他们正在寻求制定新的费率，以保持美国邮政署的竞争力，同时也为本机构提供急需的收入。”

美国邮政署还提出对“优先邮件快递”收费上调3.9%，优先邮件收费上涨5.9%，一等邮件增收10%收费。这些变化如果得到监管机构的批准，将于2019年1月27日生效。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217506-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:亚马逊邮政美国总统联邦快递唐纳德・特朗普

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

科技传媒网每日精选阅读

Uber CEO等商业大佬拒绝到沙特参加投资会议

Uber CEO等商业大佬拒绝到沙特参加投资会议,沙特 优步 领事馆 khosrowshahi

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS