美国邮政上调亚马逊等企业邮费 称与特朗普无关

(原标题:The Post Office wants to raise the fees it charges Amazon and other shippers)

图:2016年12月14日,亚马逊创始人杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)在纽约特朗普大厦会见候任总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)和其他科技行业领袖时发表讲话

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月12日消息,据CNBC报道,美国邮政署(U.S. Postal Service)日前宣布,将亚马逊等使用的包裹递送服务收费提高9%至12%。就在几个月前,美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)曾批评该公司,称其给了亚马逊太多优惠。

除了亚马逊,联合包裹服务公司(United Parcel Service)和联邦快递(FedEx)也都在使用这项包裹递送服务,它是将包裹递送到客户家门口的过程中最后也是最昂贵的一步。美国邮政署计划,重量超过1磅(约合450克)的包裹收费上调9.3%,而重量轻的包裹收费增加12.3%。

特朗普曾在4月份发布了一项行政命令,要求成立一个特别工作组来调查美国邮政署,声称它正走向“不可持续发展的金融道路上”。特朗普还在推文中说,美国邮政署是亚马逊的“快递员”,未能从亚马逊的业务中赚钱。

当时特朗普表示:“早在大选之前,我就表达了对亚马逊的担忧。与其他公司不同的是,他们只向州政府和地方政府缴纳很少的税,甚至根本不纳税,把我们的邮政系统当成他们的送货员,给美国造成了巨大的损失,并让成千上万的零售商破产!”

美国邮政署发言人表示,这些提议的改变不是对特朗普批评的回应。他称:“价格上涨反映了邮政主管们的最佳判断,他们正在寻求制定新的费率,以保持美国邮政署的竞争力,同时也为本机构提供急需的收入。”

美国邮政署还提出对“优先邮件快递”收费上调3.9%,优先邮件收费上涨5.9%,一等邮件增收10%收费。这些变化如果得到监管机构的批准,将于2019年1月27日生效。(小小)

