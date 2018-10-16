美国邮政上调亚马逊等企业邮费 称与特朗普无关

（原标题：The Post Office wants to raise the fees it charges Amazon and other shippers）

图：2016年12月14日，亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）在纽约特朗普大厦会见候任总统唐纳德・特朗普（Donald Trump）和其他科技行业领袖时发表讲话

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月12日消息，据CNBC报道，美国邮政署(U.S. Postal Service)日前宣布，将亚马逊等使用的包裹递送服务收费提高9%至12%。就在几个月前，美国总统唐纳德・特朗普(Donald Trump)曾批评该公司，称其给了亚马逊太多优惠。

除了亚马逊，联合包裹服务公司(United Parcel Service)和联邦快递(FedEx)也都在使用这项包裹递送服务，它是将包裹递送到客户家门口的过程中最后也是最昂贵的一步。美国邮政署计划，重量超过1磅（约合450克）的包裹收费上调9.3%，而重量轻的包裹收费增加12.3%。

特朗普曾在4月份发布了一项行政命令，要求成立一个特别工作组来调查美国邮政署，声称它正走向“不可持续发展的金融道路上”。特朗普还在推文中说，美国邮政署是亚马逊的“快递员”，未能从亚马逊的业务中赚钱。

当时特朗普表示：“早在大选之前，我就表达了对亚马逊的担忧。与其他公司不同的是，他们只向州政府和地方政府缴纳很少的税，甚至根本不纳税，把我们的邮政系统当成他们的送货员，给美国造成了巨大的损失，并让成千上万的零售商破产!”

美国邮政署发言人表示，这些提议的改变不是对特朗普批评的回应。他称：“价格上涨反映了邮政主管们的最佳判断，他们正在寻求制定新的费率，以保持美国邮政署的竞争力，同时也为本机构提供急需的收入。”

美国邮政署还提出对“优先邮件快递”收费上调3.9%，优先邮件收费上涨5.9%，一等邮件增收10%收费。这些变化如果得到监管机构的批准，将于2019年1月27日生效。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217506-1.html

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