易读|饿了么口碑宣布合并 组成新本地生活服务公司

易读|饿了么口碑宣布合并 组成新本地生活服务公司,阿里 饿了么 阿里巴巴 合并

科技传媒网讯 网易科技新闻10月12日消息，阿里巴巴集团宣布正式成立本地生活服务公司，合并组成本地生活服务平台。阿里本地生活服务公司也明确了未来目标――重新定义城市生活。

据悉，阿里巴巴集团合伙人王磊（花名昆阳）将担任阿里本地生活服务公司总裁，向阿里集团CEO张勇汇报，并兼任饿了么CEO；阿里巴巴集团副总裁范驰（花名程咬金）将继续带领口碑业务，向王磊汇报。

阿里巴巴表示，阿里本地生活服务公司的成立是阿里巴巴集团完成对大消费领域布局的重要里程碑。这标志着，继新零售取得丰硕成果后，本地生活服务已成为阿里生态战略的最新高地。

据悉，饿了么和口碑将进一步从“到家”和“到店”两个场景合力并进，新成立的阿里本地生活服务公司是定位为本地生活服务平台。

阿里表示，未来本地生活服务公司将与阿里生态内原有各个板块产生更大的协同效应和化学反应。在新零售、会员体系、营销、物流、金融等领域，围绕城市生活，都将产生无限的想象空间。

阿里CEO张勇在员工信中写道：“在社会商业走向新零售、新金融、新技术、新能源和新制造全面结合的数字经济时代的今天，阿里本地生活服务公司的目标也绝不仅仅是做大餐饮市场，它将承担更大的使命――重新定义城市生活，让生活更美好、更便利。”

此前阿里财报显示：阿里巴巴集团将设立一家控股公司，作为本地生活服务的旗舰公司，并已收到来自阿里集团和软银集团等投资者的超过30亿美元投资承诺。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217507-1.html

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