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易读|360与西北工业大学合作 培养网络安全人才

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-16 21:00

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易读|360与西北工业大学合作 培养网络安全人才



科技传媒网讯 网易科技新闻10月12日，360集团和西北工业大学共同签署了“共建网络空间安全学院”的战略合作协议，培养网络人才和进行科学研究。

360集团技术总裁、首席安全官谭晓生表示，人类社会发展到今天，网络正在成为人们生产、生活中越来越至关重要的空间，国与国之间的对抗也开始频繁的出现网络战，在这种情况下“我们自己必须要强大起来，这也是360为什么要与西工大合作，360愿意投入很多力量加强这个合作，共同保卫国家的网络安全”。

网络空间安全的守护离不开网络安全人才。公开数据显示，近年来，我国高校学历教育培养的信息安全专业人才仅3万余人，而总需求量超过70万人，人才缺口高达95%，网络安全人才的培养已迫在眉睫。

根据协议，360集团此次与西北工大的合作，一方面依托于西北工业大学网络空间安全一级学科和空、天、地、海、网多学科交叉融合的特色优势，另一方面立足于360集团的网络技术和市场，来共同打造高层次的师资队伍和人才培养特区。

据悉，双方会通过建设前沿的技术研究中心和高端国际合作平台，进行人才培养与产业发展的深度融合，让网络空间安全学院成为一流网络安全人才培养、高水平科学研究、成果转化和产业发展的新高地。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217508-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:网络安全发展360西北工业大学

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