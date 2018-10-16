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"末日博士"在美国国会炮轰比特币：它是诈骗之源

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-16 21:02

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（原标题：Bitcoin is the 'mother of all scams' and blockchain is most hyped tech ever, Roubini tells Congress）

末日博士在美国国会炮轰比特币：它是诈骗之源


科技传媒网讯 网易科技新闻 10月12日消息，据美国媒体报道，少数预测到2008年金融危机爆发的经济学家之一、有“末日博士”之称的努里埃尔・鲁比尼(Nouriel Roubini)，劝说美国参议员不要无视他对加密货币的警告。他认为，加密货币是所有骗局、泡沫之父或之母。

周四鲁比尼在国会山的听证会上作证，对新型数字资产的多个方面发出警告。同时也是纽约大学教授的他对参议院银行、住房和社区事务委员会称，早在去年底比特币价格接近2万美元高点时，就出现了首个警告信号，“在2017年感恩节和圣诞节之间我遇到的几乎每个人”都问，他们是否应该买加密货币。

鲁比尼在作证时表示：“特别是那些几乎没有金融知识的人――甚至都不知道股票和债券区别的人――陷入了疯狂的比特币和加密货币购买潮”，“骗子、犯罪分子、叫卖兜售者”都在利用“无知的小散投资者”的“错失恐惧心理（FOMO）”，用“拉高出货”诡计诱骗他们，“在数月时间里这些破烂货诈骗资产从巅峰跌入破产和崩溃边缘，这在金融泡沫历史上从未见过”。

比特币价格比最高点下跌了65%以上，鲁比尼称之为“加密货币世界末日”。CoinMarketCap.com称，加密货币的总市值下降超过60%。周四又跌6%至6125.75美元。其他经济学家和华尔街的领袖都认同鲁比尼对比特币的评价。但很少有人大胆谈论其底层技术区块链。鲁比尼认为，几乎没有理由让区块链广泛普及。

区块链炒作过度

鲁比尼称：“现在血洗加密货币市场是有目共睹的，而区块链成为加密货币恶棍的新庇护所，他们宣传这种加密货币的底层技术可以解决全球所有问题，包括贫穷、饥荒甚至疾病。但正如下面要讨论的，区块链是炒作最过度的――人类历史上最没用的技术。实际上其不会比漂亮的电子表格或数据库好多少。”

华盛顿游说团体Coin Center的研究主管彼得・范瓦尔肯博格却持完全不同的立场。虽然他也承认加密货币没用成为广泛接受的支付手段，但依然有前途。他称：“不完美？电邮在1972年发明时也一样。电邮使用起来不需要受信任媒介是不争的事实，这是计算机科学的突破。在自由、繁荣和人丁兴旺上，区块链可与互联网的出现媲美。”

整个秋天国会议员都在讨论加密货币的优缺点。9月众议院议员与行业代表会面解决监管担忧和创新逃离美国的担心。此后10多位议员向SEC主席杰・克雷顿发出信函，要求更清楚地阐述对数字资产类别的看法。明尼苏达州共和党议员汤姆・艾莫称，他计划提交三份支持加密货币和区块链的法案，俄亥俄州共和党议员沃伦・戴维森也在起草一份法案。（木秀林）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217509-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:美国国会美国比特币货币经济学家

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