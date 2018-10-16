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微软开放6万项Linux专利：这对行业意味着什么？

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-16 23:00

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（原标题：Microsoft Calls a Truce in the Linux Patent Wars）

微软开放6万项Linux专利：这对行业意味着什么？

图示：在微软总裁萨迪亚・纳德拉(Satya Nadella)的领导下，微软逐步开始拥抱开源

科技传媒网讯 网易科技新闻10月12日消息，据国外媒体报道，本周微软表示，它将允许2600多家其他公司将微软6万项专利背后的技术用于自家与Linux相关的开源项目。这些公司中也包括谷歌和IBM等微软的长期竞争对手。

这对“物联网”设备制造商来说可能是个好消息。Linux支持从互联网汽车到亚马逊智能音箱Echo等诸多硬件设备，但微软长期以来一直声称，各种与Linux相关的技术侵犯了它的专利，并有起诉涉嫌违规者的历史。例如在2009年，微软就起诉GPS导航设备制造商TomTom，称这家公司基于linux的产品侵犯了一项与操作系统如何处理文件存储相关的专利。

微软表示，其将加入开源发明网络Open Invention Network。该网络成立于2005年，自称是“专利非侵犯社区”。从红帽(Red Hat)等Linux公司到丰田和通用汽车等汽车制造商，其成员都同意不再提及涉及Linux项目的专利诉讼。该组织会员还可以获得组织内成员的交叉授权专利。

关于微软这一举措的某些细节仍不清楚，比如说微软到底将开放哪些专利，尤其是三星(Samsung)等安卓设备制造商授权的专利是否属于此列。一位发言人表示，微软正在授权所有与“Linux系统”相关的专利。OIN将“Linux系统”定义为在开源许可下发布的软件代码，“与Linux内核一起分发或使用”。微软并没有公开新代码作为公告一部分的新源代码，也没有将任何专利的所有权转让给OIN。它也没有承诺会在未来将专利授权给OIN。

但通过加入这个组织，微软实质上允许Linux社区免费使用6万项专利，而无需担心诉讼。这可能意味着，如果一个OIN成员，比如谷歌在Linux内核中添加了涉及微软专利的功能，其他人就可以使用这个开源代码。不管他们是否是OIN的成员，也不用担心微软的诉讼。

“我们知道微软加入OIN的决定可能会让一些人感到惊讶，”微软副总法律顾问Erich Andersen在宣布这一决定的博文中写道，“过去微软和开源社区在专利问题上一直存在摩擦，这已经不是秘密。”

就在本世纪初，微软前首席执行官史蒂夫・鲍尔默(Steve Ballmer)还公开批评Linux，称它是一种癌症。2007年，微软威胁要起诉像Red Hat这样的Linux公司侵犯专利。最终微软做出了让步，但对TomTom和其他公司提起了诉讼。

但是，随着Linux和开源软件对大大小小公司的软件开发越来越重要，微软已经开始努力改变自己的形象，成为一个优秀的开源参与者。本世纪初，它使得Hadoop、Git和Node.js等流行开源软件可以在Windows上运行，并且Azure云服务也支持Linux。最近，它开始开源一些产品，比如.net软件开发平台的核心以及Edge web浏览器的关键部分，发布了其SQL Server软件的Linux版本，甚至开始使用Linux运行Azure的部分内容。

尽管该公司努力修复自己在开源社区的声誉，但它仍在专利诉讼方面采取了诸多积极举措。它迫使三星等智能手机制造商就使用基于Linux内核的谷歌Android系统达成专利许可协议。2012年，微软、苹果和其他公司成立了一个名为Rockstar的联盟。该联盟从北电网络(Nortel)购买了4000多项专利，并对谷歌提起专利诉讼，并要求其他智能手机公司支付侵权费用。

然而两年后，Rockstar将自己的专利卖给了一家名为RPX的公司，这公司誓言仅使用专利来保护科技行业免受诉讼。随着微软不断开拓新市场，它现在可以保证微软不会被其他OIN成员起诉。

微软此举是整个科技行业从咄咄逼人、可能代价高昂的专利诉讼转变开来的一部分。2014年，当伊隆・马斯克(Elon Musk)宣布特斯拉不会起诉那些想使用特斯拉技术的公司时，他淡化了实施专利的重要性，并指出苹果和三星之间旷日持久的法律战是徒劳的。他当时在一次电话会议上说，“你想知道到底是谁从那里真正受益。似乎都没有。它似乎并没有真正为股东服务。”（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217510-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:谷歌专利微软Linux源代码

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