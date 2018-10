说唱歌手侃爷忽悠特朗普换氢动力专机 建议苹果造

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月12日消息,据CNBC报道,美国知名饶舌歌手坎耶·韦斯特(Kanye West,侃爷)于当地时间周四前往白宫,与美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)会面,期间他曾建议特朗普放弃目前乘坐的“空军一号”(Air Force One),转而使用由苹果公司将来制造的“iPlane 1”。

图1:2018年10月11日,美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)在白宫椭圆形办公室会见了说唱歌手坎耶·维斯特(Kanye West,右)

侃爷向特朗普和他的女婿贾里德·库什纳(Jared Kushner)展示了一架氢动力飞机的照片。但实际上,这个概念或构想并非是侃爷本人的原创,而是交通和工业设计师沙巴泰·赫什伯格(Shabtai Hirshberg)提出的。赫什伯格曾透露,他在底特律创意研究学院读研究生时参与了这项设计。

图2:这是侃爷给特朗普总统看的飞机概念图,它来自交通和工业设计师沙巴泰·赫什伯格(Shabtai Hirshberg)的毕业论文

赫什伯格在2012年完成了他的研究生学业。三年前,他把这个设计发布到Behance网站上,该网站专供创意专业人士发布自己的构想。赫什伯格显然不知道侃爷在白宫兜售他的设计,他也从未建议由苹果制造这架飞机。

赫什伯格在接受电话采访时说:“这一切让我大吃一惊,并不是每天都有人向总统展示你的设计。”

图3:2018年10月11日,韦斯特在华盛顿特区白宫椭圆形办公室与特朗普总统会面时,用手机和展示飞机的照片

赫什伯格表示,这个项目是“我一年研究和设计工作的成果”。尽管侃爷认为这架飞机可能是由氢燃料驱动的,但赫什伯格说那并不是他想要的。他说:“这只是一种选择,但我认为用氢作燃料可能需要更长时间。我当时想的是使用超高旁路涡轮风扇,这是我们今天所用系统的一个极端版本。”

赫什伯格还说,他目前正在研制一种更小版本的飞机,这种飞机更容易制造。当被问及是否愿意和韦斯特谈谈自己的工作时,赫什伯格回答说:“我非常乐意。”(小小)

侃爷花式夸特朗普:要把专机换成氢动力 (来源:澎湃视频)

