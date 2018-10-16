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说唱歌手侃爷忽悠特朗普换氢动力专机 建议苹果造

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-16 23:01

说唱歌手侃爷忽悠特朗普换氢动力专机 建议苹果造,侃爷 特朗普 说唱 白宫 氢动力

（原标题：Kanye's iPlane 1 for Trump was designed by Shabtai Hirshberg）

科技传媒网讯 网易科技新闻 10月12日消息，据CNBC报道，美国知名饶舌歌手坎耶・韦斯特(Kanye West，侃爷）于当地时间周四前往白宫，与美国总统唐纳德・特朗普（Donald Trump）会面，期间他曾建议特朗普放弃目前乘坐的“空军一号”(Air Force One)，转而使用由苹果公司将来制造的“iPlane 1”。

说唱歌手侃爷忽悠特朗普换氢动力专机 建议苹果造

图1：2018年10月11日，美国总统唐纳德・特朗普（Donald Trump）在白宫椭圆形办公室会见了说唱歌手坎耶・维斯特(Kanye West，右)

侃爷向特朗普和他的女婿贾里德・库什纳(Jared Kushner)展示了一架氢动力飞机的照片。但实际上，这个概念或构想并非是侃爷本人的原创，而是交通和工业设计师沙巴泰・赫什伯格(Shabtai Hirshberg)提出的。赫什伯格曾透露，他在底特律创意研究学院读研究生时参与了这项设计。

说唱歌手侃爷忽悠特朗普换氢动力专机 建议苹果造

图2：这是侃爷给特朗普总统看的飞机概念图，它来自交通和工业设计师沙巴泰・赫什伯格(Shabtai Hirshberg)的毕业论文

赫什伯格在2012年完成了他的研究生学业。三年前，他把这个设计发布到Behance网站上，该网站专供创意专业人士发布自己的构想。赫什伯格显然不知道侃爷在白宫兜售他的设计，他也从未建议由苹果制造这架飞机。

赫什伯格在接受电话采访时说:“这一切让我大吃一惊，并不是每天都有人向总统展示你的设计。”

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图3：2018年10月11日，韦斯特在华盛顿特区白宫椭圆形办公室与特朗普总统会面时，用手机和展示飞机的照片

赫什伯格表示，这个项目是“我一年研究和设计工作的成果”。尽管侃爷认为这架飞机可能是由氢燃料驱动的，但赫什伯格说那并不是他想要的。他说：“这只是一种选择，但我认为用氢作燃料可能需要更长时间。我当时想的是使用超高旁路涡轮风扇，这是我们今天所用系统的一个极端版本。”

赫什伯格还说，他目前正在研制一种更小版本的飞机，这种飞机更容易制造。当被问及是否愿意和韦斯特谈谈自己的工作时，赫什伯格回答说:“我非常乐意。”（小小）

侃爷花式夸特朗普：要把专机换成氢动力 （来源：澎湃视频）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217511-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:说唱白宫氢动力特朗普侃爷

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