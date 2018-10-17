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《福布斯》发布2018全球最佳雇主榜单 网易再次上榜

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-17 01:00

《福布斯》发布2018全球最佳雇主榜单 网易再次上榜,福布斯 网易

2018年10月11日，《福布斯》发布2018年全球最佳雇主榜单，网易公司再次上榜，排名第80位。同时上榜的中国科技公司还有京东、腾讯、阿里巴巴和唯品会，排名分别为131、165、332和414。世界最佳雇主榜的上榜企业均在企业形象、工作条件和多元化等方面获得高度认可。

《福布斯》发布2018全球最佳雇主榜单 网易再次上榜

网易领衔中国科技公司，成为为数不多登上这一榜单的中国企业，这主要得益于其创新和匠心的企业文化。网易创始人兼CEO丁磊曾多次在不同场合表示，“创新和匠心的企业文化是网易的发展根基。二十余年来，我们一直秉承这些理念，将它们融入我们的产品中，形成了网易特有的竞争优势。”

网易从上到下对匠心和创新的坚持不仅给网易形成独特的竞争优势。更重要的，是网易通过匠心、创新和有品味的产品不断刷新行业标准，引领行业进步。网易游戏坚持精品自研，积极推动中国精品游戏走向世界。网易考拉和网易严选通过业务模式创新赋能中国制造，引领中国消费升级。网易教育、网易云音乐、网易新闻等更是从用户体验出发，提升行业标准。“网易出品，必属精品”这一众所周知的评语代表了市场和用户对网易公司的高度认可。

对于企业文化的主要承载者员工，丁磊在近期的公司内部讲话中，鼓励他们继续将匠心和创新的企业文化传承下去，并且要保持长期优秀，终身学习。为助力员工挖掘自我潜能和不断成长，网易除了打造卓越的企业文化外，也提供了丰富的职业发展机会和全面的薪酬福利制度。

全球最佳雇主榜单是基于2018年福布斯全球企业2000强榜单制成。2000强榜单对全球约60个国家和地区的上市企业进行排名，各企业的销售额共计39.1万亿美元，利润共计3.2万亿美元，资产共计189万亿美元，市值共计56.8万亿美元。

制榜过程中，Statista分析了超过43万份全球推荐信息。请各企业员工对自己的雇主打分，并评估自己向亲友推荐该公司的几率。员工还被问及，是否会推荐其他自己欣赏的企业。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217512-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:网易福布斯

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