美团点评：调查黑产刑案16起，84人受到刑事处罚

美团点评：调查黑产刑案16起，84人受到刑事处罚,黑产 美团 刑案 刑事拘留 刷单

科技传媒网讯 网易科技新闻10月12日消息，自2018年2月至今，美团点评安全事务部、监察部在业务团队、技术团队支持下，经过严密调查取证并移送公安机关，共推动16起黑产刑案，84名严重危害市场交易秩序、损害客户权益的违法犯罪分子受到刑事惩罚。

美团点评面临的外部黑产，主要为以刷单为名诈骗他人、虚假交易或恶意投诉骗取平台款项等案件。例如山东德州、山西太原、山西晋城、湖南张家界、河北邯郸、广东佛山等地诈骗团伙散布美团到店虚假刷单任务，骗取用户钱财。涉及地区警方共立案3起，依法抓获犯罪嫌疑人28人，其中刑事拘留21人，取保候审7人。

经过近3年的持续打击，美团点评如今已经建立了一套严密的安全体系和完善的防范打击流程，不定期展开大数据排查，同时和执法部门一起建立长效合作机制，将技术手段与刑事执法相结合，加速此类案件的处置节奏、缩短办案流程，提升黑产的打击力度与效率。美团点评对黑产“打早打小打苗头”、“发现即摧毁”的策略取得良好效果。联动警方打击频率越来越快，平均涉案金额越来越小；一些人员情节较为轻微被警方释放或取保候审，一些人员表示刚转移到美团平台作案即被查处。

以下为内部文件全文：

“重案六组”再亮剑：调查黑产刑案16起，移送警方查获84人

公司坚守“以客户为中心”和“正直诚信”价值观，对损害用户利益、破坏平台交易秩序的违法犯罪行为“零容忍”，快速打击，坚决惩治，保障美团点评成为兼具幸福感和安全感的全球领先的生活服务电子商务平台。

2018年2月至今，安全事务部、监察部在各业务团队及风控技术、金融支付等团队支持下，经过严密调查取证并移送公安机关，推动16起黑产刑案，84名严重危害市场交易秩序、损害客户权益的违法犯罪分子受到刑事惩罚。

经近3年的持续打击，“重案六组”对黑产“打早打小打苗头”、“发现即摧毁”的策略取得良好效果。可喜的是，联动警方打击频率越来越快，平均涉案金额越来越小；一些人员情节较为轻微被警方释放或取保候审，一些人员表示刚转移到美团平台作案即被查处。但“重案六组”不会放松警惕，仍将保持高压态势。

一、黑产以刷单为名诈骗他人，虚假交易或恶意投诉骗平台款项案件

1、山东德州、山西太原、山西晋城、湖南张家界、河北邯郸、广东佛山等地诈骗团伙散布到店虚假刷单任务，骗取钱财。涉及地区警方共立案3起，依法抓获犯罪嫌疑人28人，其中刑事拘留21人，取保候审7人。

2、江苏无锡诈骗团伙通过开设虚假门店，为赌博网站提供支付渠道，形成黑产链条。无锡警方赴深圳抓捕犯罪嫌疑人21人，其中刑事拘留12人。

3、福建厦门张某某等3名社会人员诈骗榛果民宿平台赔偿款，涉案人员均被当地警方抓获归案，后被取保候审。

4、海南乐东社会人员邢某某诈骗酒店业务赔偿款，涉案人员被当地警方抓获归案，后被取保候审。

5、河南新乡周某等4名社会人员诈骗机票退款，涉案4人均被当地警方刑事拘留。

6、河北雄安新区梁某等4名社会人员骗取酒店业务赔偿款。涉案人员被北京警方刑事拘留。

7、四川成都舒某、周某等4名社会人员利用外卖跑腿帮买业务诈骗用户钱财。涉案舒某、周某2人已被当地警方刑事拘留，其余2人被警方通缉。

8、上海社会人员谢某虚构多个身份恶意投诉美团外卖食品安全问题骗取赔款，被上海杨浦警方刑事拘留。

二、虚假招聘诈骗骑手钱财案件

9、北京吕某等7名社会人员冒充美团外卖招聘骑手，高价兜售骑手装备，骗取非法利益。涉案人员均被抓捕归案，其中2人被北京昌平警方刑事拘留。

10、上海刘某等3名社会人员冒充美团外卖招聘骑手，高价兜售骑手装备，骗取非法利益。涉案3人均被上海长宁警方刑事拘留。

11、上海马某冒充美团外卖招聘骑手，高价兜售假冒的美团骑手装备，骗取非法利益。2人均被上海普陀警方刑事拘留。

三、网络安全案件

12、北京朝阳区1名黑客攻击我公司服务器，涉嫌破坏计算机系统罪，被安全技术及时发现。因涉案人员为在校高中生，警方对其进行训诫，予以取保候审。

13、成都李某在帮个别商家代运营期间，恶意获取部分用户数据并出售。该人被北京朝阳警方刑事拘留。

四、其它案件

14、山东聊城武某等5人对钱袋宝实施退款诈骗造成钱袋宝保证金损失，被当地警方刑事拘留，后变更为取保候审、监视居住等措施。

同学们，黑产是行业毒瘤，美团点评业务虽广，却不能给黑产留下生存空间。防范和打击黑产既是企业责任又是社会责任。让我们坚持以客户为中心，自觉抵制黑产，积极举报黑产，用安全、放心的平台服务，为人民群众的美好生活做出越来越多的贡献！

美团点评内部腐败与外部黑产举报邮箱：

jiancha@meituan.com；jubao@dianping.com

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217513-1.html

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