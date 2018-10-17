　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

易读|张朝阳：一定要把网络盗版彻底消灭

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-10-17 04:00

易读|张朝阳：一定要把网络盗版彻底消灭,张朝阳 搜狐视频 网盘 搜狐公司

易读|张朝阳：一定要把网络盗版彻底消灭


科技传媒网讯 网易科技新闻10月12日消息，“我们真的要呼吁继续打击盗版，这是一个永远的战斗，一定要战斗到底。”今天搜狐公司董事局主席兼CEO张朝阳再度于自制剧《降龙之白露为霜》上线发布会上表示，用网盘进行盗版行为，这种貌似显得跟平台没关系的这种说辞的盗版形式，是一种非常狡诈的狡辩的盗版形式，一定要把他们彻底消灭。

据悉，以民国少年风云录为主题的《降龙之白露为霜》改编自尼罗所著的同名小说，将从10月12日起在搜狐视频全网独播。在发布会现场张朝阳感慨，这个作品非常不容易，经过两年的时间，花了那么多的钱，从那么多人当中选出这么好的演员，导演拍的也特别细致，而且还遭遇骨折。他在现场直言不讳，“为什么现在依然在云盘上还有盗版，包括我们正在起诉的《我在大理寺当宠物》，盗版很严重，包括我们以前的《匆匆那年》，很多很多，打盗版打了这么多年，但怎么就在中国解决不了这个问题呢？”

他表示，要继续打击盗版，因为只有打了盗版，大家才有资金，有这样的意愿来拍好的作品。如果说大家花了这么多的力量、精力，来作出匠心的作品，随便就被拿去看了的话，以后没有人再会去拍好东西了，尤其是现在这样一种用网盘进行盗版，貌似显得跟平台没关系的这种盗版形式，是一种非常狡诈的狡辩的盗版形式，一定要将其彻底消灭。

据搜狐视频方面表示，针对市场中存在大量正在搜狐视频热播的网络剧《我在大理寺当宠物》侵权盗版内容，搜狐视频相关权利方于2018年10月8日向南京市中级人民法院提起诉讼，目前法院已受理。现在已请求法院判令百度网盘和今日头条停止侵权，删除全部涉案作品内容并禁止分享，累计赔偿原告经济损失及合理支出共计人民币1000万元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217514-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:张朝阳搜狐视频网盘搜狐公司

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

科技传媒网每日精选阅读

Uber CEO等商业大佬拒绝到沙特参加投资会议

Uber CEO等商业大佬拒绝到沙特参加投资会议,沙特 优步 领事馆 khosrowshahi

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS