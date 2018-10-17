易读|张朝阳：一定要把网络盗版彻底消灭

科技传媒网讯 网易科技新闻10月12日消息，“我们真的要呼吁继续打击盗版，这是一个永远的战斗，一定要战斗到底。”今天搜狐公司董事局主席兼CEO张朝阳再度于自制剧《降龙之白露为霜》上线发布会上表示，用网盘进行盗版行为，这种貌似显得跟平台没关系的这种说辞的盗版形式，是一种非常狡诈的狡辩的盗版形式，一定要把他们彻底消灭。

据悉，以民国少年风云录为主题的《降龙之白露为霜》改编自尼罗所著的同名小说，将从10月12日起在搜狐视频全网独播。在发布会现场张朝阳感慨，这个作品非常不容易，经过两年的时间，花了那么多的钱，从那么多人当中选出这么好的演员，导演拍的也特别细致，而且还遭遇骨折。他在现场直言不讳，“为什么现在依然在云盘上还有盗版，包括我们正在起诉的《我在大理寺当宠物》，盗版很严重，包括我们以前的《匆匆那年》，很多很多，打盗版打了这么多年，但怎么就在中国解决不了这个问题呢？”

他表示，要继续打击盗版，因为只有打了盗版，大家才有资金，有这样的意愿来拍好的作品。如果说大家花了这么多的力量、精力，来作出匠心的作品，随便就被拿去看了的话，以后没有人再会去拍好东西了，尤其是现在这样一种用网盘进行盗版，貌似显得跟平台没关系的这种盗版形式，是一种非常狡诈的狡辩的盗版形式，一定要将其彻底消灭。

据搜狐视频方面表示，针对市场中存在大量正在搜狐视频热播的网络剧《我在大理寺当宠物》侵权盗版内容，搜狐视频相关权利方于2018年10月8日向南京市中级人民法院提起诉讼，目前法院已受理。现在已请求法院判令百度网盘和今日头条停止侵权，删除全部涉案作品内容并禁止分享，累计赔偿原告经济损失及合理支出共计人民币1000万元。

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