易读|滴滴召开安全培训沟通会 程维:将安全融入血液

科技传媒网讯 网易科技新闻10月12日消息，滴滴在昨天（10月11日）召开了全员安全培训沟通会，系统学习安全法规并向全员介绍公司安全整改及安全管理体系。

滴滴出行总裁柳青回顾了公司在安全整改期间上线的安全举措和安全产品创新。柳青说，国庆期间滴滴在各地启动了司乘代表的意见征求会，并开展了线下用户调研和线上意见征集工作，获得了很多宝贵的意见和建议，更感受到肩上沉甸甸的责任。未来将持续进行开放的公众沟通，也希望所有的滴滴员工多与司机、乘客、合作伙伴交流，多听听不同的声音，脚踏实地地做好产品和服务。

滴滴出行CEO程维说，滴滴在过去六年的快速发展中，获得了一定的规模，但对于安全责任的认识还不够深刻。滴滴作为平台其实是一个复杂的生态，每一项决策的背后都需要综合运用心理学、社会学、经济学等多门学科的专业知识，平衡考量所有相关方的认可度。此外，滴滴所处的行业对安全的要求非常高，这也需要滴滴在建设安全体系时，必须依靠道路交通、安全生产、犯罪心理、信息安全、刑事治安等多领域的经验。

程维说，其他行业积累的安全管理经验对于滴滴来说具有非常大的参考价值，例如安全体系的建设、安全岗位职责的划分、安全培训教育的落实等，滴滴必须认真学习，并结合自身业务和产品设计，真正将安全融入血液。

滴滴出行CTO张博及其他相关负责人分别分享了滴滴在技术层面的安全工作进展和规划、客服团队升级和处置流程优化的进展等内容。张博说，在滴滴启动安全整改后，产品技术团队迅速复盘了平台在产品技术方面还有哪些需要补足的方面，并立刻进行人员调度，组成攻坚小组投入到不同的专项组中，全力投入至安全体系。未来滴滴将不断通过技术手段排查安全隐患，提高行程中的安全保障，尽最大努力保障乘客和司机的安全。

此次全员安全培训沟通会，除北京总部员工现场参与外，滴滴还组织了各地分公司员工，通过观看直播的形式参与学习。

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